Ünlü plaj çöktü!

Yunanistan'\u0131n en pop\u00fcler plajlar\u0131ndan Navagio'ya d\u00fc\u015fen kayalar, denize giren turistlerden en az yedisini yaralad\u0131.\r\n,Yunanistan'\u0131n Zakynthos Adas\u0131'nda yer alan \u00fclkenin en \u00fcnl\u00fc plajlar\u0131ndan Navagio, bug\u00fcn \u00e7\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,Plaja d\u00fc\u015fen kayalar en az yedi ki\u015finin yaralanmas\u0131na yol a\u00e7t\u0131. Yunan yetkililer, yaralanan turistlerin hayati tehlikesi bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiriyor.\r\n\r\n,Kurtarma ekipleri, enkaz alt\u0131nda s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015f kimseye rastlamad\u0131 ancak halen arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Yunan medyas\u0131, olay s\u0131ras\u0131nda panik halinde ka\u00e7\u0131\u015fan insanlar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ekrana getirdi.\r\n\r\nPlaj\u0131n etraf\u0131n\u0131 saran kayal\u0131kta meydana gelen \u00e7\u00f6kmenin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 Reuters haber ajans\u0131 servis etti.\r\n\r\nKaradan ula\u015f\u0131m\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 Navagio, her y\u0131l y\u00fcz binlerce yabanc\u0131 turist taraf\u0131ndan ziyaret ediliyor.