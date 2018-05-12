Ünlü şair hayatını kaybetti!

\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Duyurdu\u011fu \u00f6l\u00fcm ve hastal\u0131k haberleri ile 'sanat camias\u0131n\u0131n felaket tellal\u0131' lakab\u0131n\u0131 alan Onur Akay\u2019dan bir k\u00f6t\u00fc haber daha geldi.\r\n\r\n,Beyaz TV\u2019de yay\u0131nlanan programa bu sabah telefon ba\u011flant\u0131s\u0131 yapan Onur Akay, \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 M\u00fczeyyen Senar\u2019dan Zeki M\u00fcren\u2019e, B\u00fclent Ersoy\u2019dan Emel Say\u0131n\u2019a kadar birbirinden \u00fcnl\u00fc isimlerin okudu\u011fu s\u00f6z yazar\u0131 ve \u015fair Ahmet Ka\u00e7ar\u2019\u0131n tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede vefat etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Onur Akay, canl\u0131 yay\u0131nda, "Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yaln\u0131z Kalay\u0131m ve Anar \u00d6mr\u00fcmce G\u00f6n\u00fcl Giden Sevgilileri gibi TRT repertuvar\u0131nda 20'nin \u00fczerinde eseri bulunan de\u011ferli s\u00f6z yazar\u0131m\u0131z Ahmet Ka\u00e7ar, G\u00f6rele Devlet Hastanesi\u2019nde vefat etti. ,\u015e\u00fckr\u00fc Tunar\u2019\u0131n bestelerinin s\u00f6z yazar\u0131 olan Ahmet Ka\u00e7ar\u2019\u0131n \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 M\u00fczeyyen Senar\u2019dan Zeki M\u00fcren'e, B\u00fclent Ersoy\u2019dan Emel Say\u0131n\u2019a kadar \u00e7ok say\u0131da isim okumu\u015ftu. \r\n\r\n,Ahmet Ka\u00e7ar\u2019\u0131n cenazesi Giresun\u2019un G\u00f6rele il\u00e7esinde bulunan Hasan A\u011fa Camii\u2019nde, bug\u00fcn ikindi namaz\u0131ndan sonra son yolculu\u011funa u\u011furlanacak ve Sa\u011fl\u0131k K\u00f6y\u00fc aile mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verilecek" ifadelerini kulland\u0131.,Onur Akay, bug\u00fcn Hayat\u0131na Bir \u0130yilik Kat Platformu ve Umutlu Mutlu \u00c7ocuklar Platformu\u2019ndan 'Y\u0131l\u0131n S\u00f6z Yazar\u0131 \u00d6d\u00fcl\u00fc'n\u00fc alaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, bu \u00f6d\u00fcl\u00fc vefat eden s\u00f6z yazar\u0131 Ahmet Ka\u00e7ar\u2019a ithaf etti.\r\n\r\n,.