Ünlü sanatçı evsizlerin yanına yatarak, yemeğini paylaştı

Elindeki su ve \u015fekeri onlarla payla\u015ft\u0131. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde spor yaparken evsizleri g\u00f6r\u00fcp yanlar\u0131na giderek bir s\u00fcre sohbet etti.,Bieber'\u0131n evsizlerin yanlar\u0131na uzanarak sohbet etti\u011fi anlar kameraya yans\u0131d\u0131.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 evsizlerin yan\u0131na yatarak, yeme\u011fini payla\u015ft\u0131\r\n,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 spor yaparken g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc evsizlerin yan\u0131na gidip uzanarak sohbet etti.