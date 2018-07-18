Ünlü sanatçı Fatma Girik ile ilgili 40 yıllık korkunç gerçek ortaya çıktı

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Fatma Girik, 40 y\u0131ll\u0131k tak\u0131nt\u0131l\u0131 hayran\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i oldu. Fatma Girik Bodrum Adliyesi'nde ifade verdi.\r\n,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Fatma Girik 40 y\u0131ll\u0131k tak\u0131nt\u0131l\u0131 hayran\u0131 M.A.\u2019y\u0131 (71) a\u015f\u0131r\u0131 ilgisinden bunalarak dava etmi\u015fti.,Hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan Girik, y\u0131llard\u0131r ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 mahkemede anlatt\u0131. ,Hi\u00e7 beklenmedik anlarda hayran\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Girik, M.A.\u2019n\u0131n her defas\u0131ndan kendisine hayranl\u0131\u011f\u0131n dile getirdi\u011fini son olarak ise hastanede yatt\u0131\u011f\u0131nda odas\u0131na bir not b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve notta ise, \u201cKe\u015fke seni zaman\u0131nda s\u0131rt\u0131ma koyup ka\u00e7\u0131rsayd\u0131m, yapmad\u0131\u011f\u0131ma pi\u015fman\u0131m\u201d \u015feklinde kelimeler yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,Mahkeme \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda k\u0131sa bir a\u00e7\u0131klama yapan Girik, \u0130stanbul\u2019a gidemedi\u011fi i\u00e7in Bodrum\u2019da ifade verdi\u011fini bundan sonras\u0131n\u0131 avukatlar\u0131n\u0131n takip edece\u011fini ifade etti. \r\n,\u00d6te yandan evrak i\u015fleminin bitmesi sonucu, dosyan\u0131n davan\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u0130stanbul Asliye Ceza Mahkemesi\u2019ne iadesine karar verildi. \r\n,\u0130stanbul Asliye Ceza Mahkemesinde g\u00f6r\u00fclecek olan davaya sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle gidemeyen Fatma Girik, Bodrum 6\u2019nc\u0131 Asliye Ceza Mahkemesi\u2019nde ifade verdi. ,40 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan korkun\u00e7 ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.