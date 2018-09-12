Ünlü sanatçı hastalığını açıkladı

Beylikd\u00fcz\u00fc konserinde bay\u0131l\u0131p yere d\u00fc\u015fen Ziynet Sali, hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u201cHipoglisemi hastal\u0131\u011f\u0131m var. \r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Beylikd\u00fcz\u00fc Bar\u0131\u015f ve Sevgi Bulu\u015fmalar\u0131\u2019nda verdi\u011fi konserde bay\u0131lan Ziynet Sali, \u201cGayet sa\u011fl\u0131kl\u0131y\u0131m ve bomba gibiyim\u201d dedi.,Kan \u015fekerinin d\u00fc\u015fmesi sonucu bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi\u011fini belirten \u015fark\u0131c\u0131, \u201c10 dakika sonra kendime geldim.\r\n, Yedi y\u0131l \u00f6nce \u0130zmir\u2019de verdi\u011fim konserde de ayn\u0131 \u015feyi ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131m\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n,Diyetle alakal\u0131 bir durum de\u011fil\u201d dedi,Sahne \u00f6ncesi yemek yemeyi sevmiyorum.