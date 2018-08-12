Ünlü sanatçı hastanelik oldu

Haber az \u00f6nce geldi.,Kenan Do\u011fulu'nun sahne ald\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada kendisini izleyen e\u015fi Beren Saat'i ar\u0131 soktu.\r\n,Kenan Do\u011fulu konserlerine devam ederken e\u015fi Beren Saat de yan\u0131ndan bir an olsun ayr\u0131lm\u0131yor. \r\n,\u00d6nceki gece Bodrum'da sahne alan Kenan Do\u011fulu sevenlerini \u015fark\u0131lar\u0131yla co\u015fturdu\u011fu s\u0131rada g\u00fczel oyuncu Beren Saat'i ar\u0131 soktu.\r\n,Fakat Kenan Do\u011fulu'ya haber biraz ge\u00e7 verildi.\r\n, Kenan Do\u011fulu haberi duyar duymaz konsere k\u0131sa bir ara vererek e\u015fi Saat'i g\u00f6rmeye gitti.,\u0130lk m\u00fcdahalesi yap\u0131lan Beren Saat, gece 02.30 s\u0131ralar\u0131nda \u00f6nlem i\u00e7in hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu bildirildi.\r\n,Beren Saat, 26 \u015eubat 1984 tarihinde, Ankara\u2019da d\u00fcnyaya geldi. Babas\u0131 H\u00fcseyin Avni Saat, annesi emekli \u00f6\u011fretmen Ayla Saat\u2019dir. Kendisinden 5 ya\u015f b\u00fcy\u00fck Cem ad\u0131nda abisi vard\u0131r. \u0130lk ve orta dereceli \u00f6\u011frenimini Ted Ankara Koleji\u2019nde tamamlayan gen\u00e7 oyuncu, \u00fcniversite e\u011fitimi i\u00e7in Ba\u015fkent \u00dcniversitesi \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019n\u00fc tercih etti.\r\n\r\n,Beren Saat hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,\u00dcniversitede okudu\u011fu s\u0131rada ba\u015fvurdu\u011fu T\u00fcrkiye\u2019nin Y\u0131ld\u0131zlar\u0131 adl\u0131 T.V. program\u0131ndan olumlu cevap ald\u0131. Programa kat\u0131lan saat, yar\u0131\u015fmay\u0131 ikinci olarak tamamlad\u0131. Yar\u0131\u015fmay\u0131 d\u00fczenleyen ekip aras\u0131nda bulunan y\u00f6netmen Tomris Girito\u011flu\u2019nun karde\u015fi, Saat\u2019in yeteneklerinden karde\u015fine bahsetti ve b\u00f6ylece Beren Saat i\u00e7in \u015f\u00f6hretin kap\u0131lar\u0131 aralanm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\n,2004 y\u0131l\u0131nda A\u015fk\u0131m\u0131zda \u00d6l\u00fcm Var ve 2005 y\u0131l\u0131nda A\u015fka S\u00fcrg\u00fcn adl\u0131 dizilerde rol ald\u0131; fakat onu ger\u00e7ek anlamda \u00fcnl\u00fc yapan yap\u0131m Hat\u0131rla Sevgili oldu. Bu dizide canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Yasemin rol\u00fc ile, 2006-2008 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019yi ekran ba\u015f\u0131na kitlemeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,2008 y\u0131l\u0131nda G\u00fcz Sanc\u0131s\u0131 adl\u0131 ilk sinema yap\u0131m\u0131nda ba\u015frol oynad\u0131. Bu film ile,A\u015fka S\u00fcrg\u00fcn adl\u0131 diziden sonra ikinci kez usta y\u00f6netmen Tomris Girito\u011flu ile beraber \u00e7al\u0131\u015fma f\u0131rsat\u0131 buldu. Ayn\u0131 y\u0131l ba\u015flayan A\u015fk-\u0131 Memnu adl\u0131 dizide canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Bihter adl\u0131 karakter \u00e7ok sevildi.\r\n\r\n,\u0130ngilizce ve \u0130spanyolca bilen Saat, i\u015f d\u0131\u015f\u0131nda kalan zamanlar\u0131n\u0131 dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek de\u011ferlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat\u2019in ikinci sinema filmi \u201cGecenin Kanatlar\u0131\u201d 2010 y\u0131l\u0131nda sinemalarda oynamaya ba\u015flad\u0131. Yine 2010'da d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok has\u0131lat getiren yap\u0131mlar\u0131ndan biri olan Oyuncak Hik\u00e2yesi 3 filminde "Barbie" karakterini T\u00fcrk\u00e7e seslendirmi\u015ftir.\r\n\r\n