Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Onur Akay, B\u00fclent Ersoy\u2019dan Tarkan\u2019a kadar en b\u00fcy\u00fck isimlere y\u0131llard\u0131r e\u015flik eden keman sanat\u00e7\u0131s\u0131 Ya\u015far Okyay\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n,Akay, \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin en \u00f6nemli keman sanat\u00e7\u0131s\u0131 Ya\u015far Okyay abimizi, ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi nedeni ile kaybettik. B\u00fclent Ersoy\u2019dan Tarkan\u2019a kadar, hemen hemen t\u00fcm sanat\u00e7\u0131lara alb\u00fcmlerinde ve sahnelerinde e\u015flik eden de\u011ferli \u00fcstad\u0131m\u0131z\u0131n mek\u00e2n\u0131 cennet olsun.\u201d ifadelerini kullanarak, Okyay\u2019\u0131n Diva B\u00fclent Ersoy ve Megastar Tarkan\u2019la \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 da payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrk m\u00fczi\u011finin en \u00f6nemli keman sanat\u00e7\u0131lar\u0131ndan g\u00f6sterilen Ya\u015far Okyay, \u00fcnl\u00fc isimlere T\u00fcrkiye\u2019de ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen \u00e7ok say\u0131da konserde e\u015flik etmi\u015ftir. Ya\u015fayan en \u00f6nemli keman virt\u00fc\u00f6zlerinden g\u00f6sterilen Okyay, ayr\u0131ca B\u00fclent Ersoy\u2019dan Tarkan\u2019a, \u0130brahim Tatl\u0131ses\u2019ten Orhan Gencebay\u2019a kadar \u00e7ok say\u0131da sanat\u00e7\u0131n\u0131n alb\u00fcmlerine de keman\u0131 ile katk\u0131da bulunmu\u015ftur.,T\u00fcrk sanat m\u00fczi\u011fi sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, \u00e7ok say\u0131da \u00fcnl\u00fc isme e\u015flik eden keman sanat\u00e7\u0131s\u0131 Ya\u015far Okyay\u2019\u0131n vefat etti\u011fini, Twitter adresinden duyurdu. ,.,\u00dcnl\u00fc isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti...