Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu kullandı

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Sezen Aksu, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve Milletvekili Genel Se\u00e7imi i\u00e7in oyunu kullanmak \u00fczere sabah saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi.,1266 nolu sand\u0131kta oyunu kullanan \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n sinirli halleri dikkat \u00e7ekti. ,Bunun \u00fczerinde Sezen Aksu'nun yan\u0131ndaki bir ki\u015fi bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n \u00fczerine y\u00fcr\u00fcd\u00fc.,\u015eah\u0131s i \u201cburan\u0131n m\u00fcd\u00fcr\u00fcy\u00fcm Sezen han\u0131m\u0131 \u00e7ekmeye iznin var m\u0131\u201d diyerek, bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n \u00fczerine y\u00fcr\u00fcyerek, \u00e7ekim yapmas\u0131n\u0131 engellemek istedi.,Oy kullanan Sezen Aksu, bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n \u0131srarl\u0131 sorular\u0131na, " Oyumu kulland\u0131m.Bir \u015fey s\u00f6ylemiyorum" dedikten sonra okuldan ayr\u0131ld\u0131.,Oy kullan\u0131rken bas\u0131n mensuplar\u0131na tepki g\u00f6steren \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 okuldan \u00e7\u0131karken kendisini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n hangi kurumdan oldu\u011funu da sormay\u0131 ihmal etmedi. ,Aksu bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n kendisini oy kullan\u0131rken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmesine tepki g\u00f6stererek, g\u00f6revlilerden \u00e7ekim yap\u0131lmamas\u0131n\u0131 istedi.