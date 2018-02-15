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Ünlü sanatçı yoğun bakımdan çıktı
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11 Şubat 2018 Pazar sabahı aniden gelişen konuşma bozukluğu ve sol tarafında güçsüzlük nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle girişimsel işlem uygulanarak yoğun bakım servisine alınmıştı
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