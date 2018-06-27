Ünlü sanatçıdan flaş Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Sanat d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00fcnl\u00fc isimleri, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n zaferiyle sonu\u00e7lanan 24 Haziran se\u00e7imini de\u011ferlendirdi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n yan\u0131nda oldu\u011funu belirten, kendisine hakaret edenlere ate\u015f p\u00fcsk\u00fcrd\u00fc...,\u00dcnl\u00fc isimler, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n zaferiyle sonu\u00e7lanan 24 Haziran se\u00e7imini de\u011ferlendirdi. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n yan\u0131nda oldu\u011funu belirten sanat\u00e7\u0131 Ali\u015fan, kendisine hakaret edenlere, "Destek verdim su\u00e7lu oldum" dedi. ,\u00dcnl\u00fc isim yarg\u0131 \u00f6n\u00fcnde hesapla\u015faca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130\u015fte \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n o s\u00f6zleri...,Ali\u015fan, kendisine hakaret edenlere, "Destek verdim su\u00e7lu oldum" dedi.,\u00dcnl\u00fc isimler, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n se\u00e7imi kazanmas\u0131yla mutluluklar\u0131n\u0131 sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015fm\u0131\u015flard\u0131.\r\n,Se\u00e7imden bir g\u00fcn \u00f6nce, sosyal medyada Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan i\u00e7in 'Bir oyum var size helal olsun' diye yazan sanat\u00e7\u0131 Ali\u015fan, bu payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u011f\u0131r hakaretlere u\u011frad\u0131.,Sabah'\u0131n haberine g\u00f6re, konuyla ilgili konu\u015fan sanat\u00e7\u0131 Ali\u015fan, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,Sabah'\u0131n haberine g\u00f6re, konuyla ilgili konu\u015fan sanat\u00e7\u0131 Ali\u015fan, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: 'Kimse fikirlerini \u00f6zg\u00fcrce s\u00f6yleyemiyor' diyenler, ne hikmetse bana ve aileme ve hatta do\u011fmam\u0131\u015f \u00e7ocu\u011fuma a\u011fza al\u0131nmayacak hakaretler, k\u00fcf\u00fcrler, beddualar etti.,\u00c7\u00fcnk\u00fc kendilerinin destekledi\u011fi adaylara de\u011fil, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za destek verdi\u011fim i\u00e7in su\u00e7luydum!,Onlara tek s\u00f6z\u00fcm \u015fu: Y\u0131llar evvel oldu\u011fu gibi bug\u00fcn de Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nda olaca\u011f\u0131m. Hakaret ve k\u00fcf\u00fcr edenlerle yarg\u0131 yoluyla hesapla\u015faca\u011f\u0131m."