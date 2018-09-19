Ünlü sanatçıdan kötü haber... Yoğun bakımda!

\u201cUzay Yolu\u201d adl\u0131 dizide Kaptan Kirk ve \u201cDallas\u201d dizisindeki J.R. Ewing\u2019in sesi olarak tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z Ankara Devlet Tiyatrosu sanat\u00e7\u0131s\u0131 Oytun \u015eanal iki y\u0131ld\u0131r yakaland\u0131\u011f\u0131 akci\u011fer kanseriyle m\u00fccadele ediyordu. ,Eyl\u00fcl ay\u0131nda durumu a\u011f\u0131rla\u015fan sanat\u00e7\u0131 \u0130zmir Dikili\u2019deki yazl\u0131\u011f\u0131ndan \u0130stanbul Moda\u2019daki evine getirildi. \u015eanal\u2019\u0131n kalbi 17 Eyl\u00fcl Pazartesi g\u00fcn\u00fc durunca acil olarak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131 ve kalbi tekrar \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. ,Yo\u011fun bak\u0131mda tedavisi s\u00fcren ve durumu kritik olan sanat\u00e7\u0131n\u0131n e\u015fi El\u00e7in \u015eanal ve o\u011flu Cenk \u015eanal hastaneye geldi. Babas\u0131n\u0131n iki y\u0131ld\u0131r kanserle m\u00fccadele etti\u011fini belirten Cenk \u015eanal \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cEyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda a\u011f\u0131rla\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Dikili \u00c7andarl\u0131\u2019daki yazl\u0131ktayd\u0131. Kendisini buraya getirdim. \u0130ki k\u00fcr kemoterapi ald\u0131. Doktoru da buradayd\u0131. Tekrar tetkik yap\u0131ld\u0131. En son kemoterapi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda fenala\u015ft\u0131. Pazartesi ak\u015fam\u0131 da evde kalbi durdu. Ambulansla buraya getirdiler. Yo\u011fun bak\u0131mda. Tansiyonu d\u00fc\u015f\u00fck onu y\u00fckseltmek i\u00e7in s\u00fcrekli ila\u00e7 veriyorlar. Bilin\u00e7 yok. Hi\u00e7 bir organ cevap vermiyor. Sadece kalbi at\u0131yor. Doktor haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yap\u0131n dedi. Bekliyoruz\u201d,Ankara Devlet Konservatuvar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu olan Oytun \u015eanal kendisi gibi dublaj sanat\u00e7\u0131s\u0131 olan ve Dallas dizisindeki Suel Ellen\u2019\u0131 seslendiren El\u00e7in \u015eanal\u2019la evli. Dublaj sanat\u00e7\u0131s\u0131 \u00e7iftin Cenk \u015eanal isimli bir o\u011flu ve iki y\u0131l \u00f6nce kaybettikleri Elif \u015eanal isminde bir k\u0131zlar\u0131 vard\u0131.