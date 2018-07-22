Ünlü sanatçıdan sürpriz karar

Bodrum'da \u00e7ekilen Mand\u0131ra Filozofu isimli film bir\u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan be\u011fenilmi\u015fti,Film \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131y\u0131 da etkisi alt\u0131na almay\u0131 ba\u015fard\u0131.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile Bodrum'a yerle\u015fme karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,45 ya\u015f\u0131ndaki sanat\u00e7\u0131 Hakan Altun sosyal medya hesab\u0131ndan 'Mand\u0131ra Filozofu' filminin kendisine \u0131\u015f\u0131k tuttu\u011funu belirterek \u015fu ifadeleri kulland\u0131:,Ya\u015famak i\u00e7in hayallerini kurdu\u011fum Bodrum'a yerle\u015fti\u011fim i\u00e7in yaradana \u015f\u00fckreder,, bu karar\u0131mda bana \u0131\u015f\u0131k tutan Mand\u0131ra Filozofu filminin ba\u015frol\u00fcnden setteki \u00e7ayc\u0131s\u0131na kadar eme\u011fi ge\u00e7en herkese sonsuz te\u015fekk\u00fcr ederim. ,Bu muhte\u015fem filmin b\u00fcy\u00fck kahraman\u0131 Nevzat'la tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in \u00e7ok mutluyum.",