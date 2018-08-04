Ünlü sanatçıya büyük şok! Stüdyosu yıkılıyor...

Sanat\u00e7\u0131 st\u00fcdyosu y\u0131k\u0131l\u0131rken, o anlar\u0131 sosyal medyada payla\u015ft\u0131.,\u00c7inli sanat\u00e7\u0131 Ai Weiwei, Pekin\u2019deki st\u00fcdyosunun y\u0131k\u0131lmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,\u00c7a\u011fda\u015f sanat alan\u0131n\u0131n en etkin fig\u00fcrlerinden olan sanat\u00e7\u0131, 3 A\u011fustos Cuma g\u00fcn\u00fc Pekin\u2019deki \u201cZuoyou\u201d at\u00f6lyesinin kendisine haber verilmeden y\u0131k\u0131lmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131 ve st\u00fcdyodaki pencerelerinin par\u00e7aland\u0131\u011f\u0131 bir videoyu da sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. ,Sanat\u00e7\u0131n\u0131n st\u00fcdyosunun y\u0131k\u0131m sebebi ise tam olarak bilinmiyor. Bir\u00e7ok ki\u015fi y\u0131k\u0131m\u0131n Weiwei\u2019nin siyasi duru\u015fu nedeniyle oldu\u011funu belirtse de Pekin yetkilileri ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131ldan bu yana banliy\u00f6lerin b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn, genellikle en az birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nceden duyurularak g\u00fcvenlik amac\u0131yla y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor. ,Weiwei, \u00fclkesindeki insan haklar\u0131 ve h\u00fck\u00fcmet yolsuzluklar\u0131na dikkat \u00e7ekmi\u015f ve 2011 y\u0131l\u0131nca vergi ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla 2 aydan uzun s\u00fcre boyunca g\u00f6zalt\u0131nda tutulmu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131.