Ünlü şarkıcı CHP'den aday adayı oldu

Katledilen CHP Tuzla eski \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Tekin A\u011f\u0131rman\u2019\u0131n e\u015fi \u015fark\u0131c\u0131 \u00d6zlem A\u011f\u0131rman, CHP'den adayl\u0131k i\u00e7in ba\u015fvuruda bulundu. \r\n\r\n,A\u011f\u0131rman'\u0131n aday oldu\u011funu meslekta\u015f\u0131 Onur Akay duyurdu. Akay, 'Ge\u00e7ti\u011fimiz \u015fubat ay\u0131nda Tuzla'da silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da \u00f6ld\u00fcr\u00fclen CHP eski Tuzla \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Tekin A\u011f\u0131rman\u2019\u0131n e\u015fi de\u011ferli sanat\u00e7\u0131 arkada\u015f\u0131m \u00d6zlem A\u011f\u0131rman, CHP \u0130stanbul 1. b\u00f6lge milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuruda bulundu.' dedi.\r\n\r\n,Akay, A\u011f\u0131rman'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 \u015fu \u015fekilde payla\u015ft\u0131: \u2018Bu tarifsiz ac\u0131dan sonra beni iki duygu yeniden hayata ba\u011flad\u0131. ,Annelik ve \u00fclkemin kad\u0131nlar\u0131 ad\u0131na omuzlamaya ant i\u00e7ti\u011fim sonsuz m\u00fccadele. ,Bu inan\u00e7 ve duygu yo\u011funlu\u011fu ile kad\u0131nlar\u0131n sesine \u00e7\u0131\u011fl\u0131k olabilmek i\u00e7in 26. d\u00f6nem milletvekili genel se\u00e7iminde, y\u0131llard\u0131r hizmet etti\u011fim Cumhuriyet Halk Partisi'den aday aday\u0131 olmaya karar verdim.'