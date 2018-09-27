Ünlü şarkıcı Gökçe elbisesindeki böceği görünce, ne yapacağını şaşırdı

\u015eark\u0131 s\u00f6yledi\u011fi s\u0131rada elbisesinin \u00fczerine t\u0131rmanan dev b\u00f6ce\u011fi g\u00f6ren \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 G\u00f6k\u00e7e, sahnede ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.\r\n,Manisa Saruhanl\u0131'da konser veren \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 G\u00f6k\u00e7e, \u00fczerine t\u0131rmanan dev b\u00f6ce\u011fi g\u00f6r\u00fcnce ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. \r\n,K\u0131sa bir s\u00fcre korkudan \u015fark\u0131 s\u00f6ylemeyi unutan G\u00f6k\u00e7e, daha sonra konserine devam etti.\r\n,Uzun bir elbise giyen G\u00f6k\u00e7e, \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 seslendirirken \u00fczerine b\u00f6cek t\u0131rmand\u0131. ,B\u00f6ce\u011fi fark eden G\u00f6k\u00e7e, k\u0131sa s\u00fcreli panik ya\u015fay\u0131p b\u00f6ce\u011fi eliyle \u00fczerinden att\u0131. \r\n,Sahnede ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 olay\u0131 konseri izleyicileriyle payla\u015fan G\u00f6k\u00e7e, "G\u00f6rd\u00fcn\u00fcz ne oldu\u011funu? Ben zaten ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m evde akreplerle u\u011fra\u015f\u0131yorum. ,Burada da geldi beni buldu." dedi.\r\n,.