Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 y\u00fcksek doz uyu\u015fturucu nedeniyle hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131,Hayranlar\u0131 twitterdan kendisi i\u00e7in dua istedi.,ABD\u2019li \u015fark\u0131c\u0131 Demi Lovato\u2019nun y\u00fcksek dozda uyu\u015fturucu nedeniyle hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,25 ya\u015f\u0131ndaki eski Disney y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131n California\u2019daki evinden hastaneye Los Angeles Acil Durum Departman\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc a\u00e7\u0131kland\u0131.,People dergisi, Lovato\u2019nun tedaviye cevap verdi\u011fini ve durumunun stabil oldu\u011funu bildirdi.,