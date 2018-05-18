Ünlü şarkıcı HDP'den aday adayı oldu

Twitter hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131mda bulunan Ferhat Tun\u00e7, "HDP 3. b\u00f6lgeden milletvekili\u011fi i\u00e7in aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusunda bulundum.,Partimizin yetkili organlar\u0131n\u0131n onay\u0131 halinde, daha \u00e7ok sesimin \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm Meclis'te g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere'' dedi.,Feehat Tun\u00e7, daha \u00f6nceki se\u00e7imlerde de bir\u00e7ok kez aday aday\u0131 olmu\u015f, ancak tercih edilmemi\u015fti.,.,\u015eark\u0131c\u0131 Ferhat Tun\u00e7, 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imler \u00f6ncesi HDP'den milletvekili aday aday\u0131 oldu\u011funu duyurdu.\r\n\r\n,Aday adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 Twitter'dan duyurdu.,Y\u0131llard\u0131r aday aday\u0131 olan isim bu sene de vazge\u00e7medi.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 HDP'den aday oldu.