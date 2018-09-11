Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’e FETÖ soruşturması

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Mabel Matiz, FET\u00d6\u2019ye destek verdi\u011fi iddias\u0131yla savc\u0131l\u0131\u011fa ifade verdi.\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Mabel Matiz, \u2019Ya Bu \u0130\u015fler Ne\u2019 isimli klibinde \u20191 dolar\u2019 kullanarak FET\u00d6\u2019ye destek verdi\u011fi iddias\u0131yla savc\u0131l\u0131\u011fa ifade verdi.\r\n,Bir vatanda\u015f\u0131n ihbarda bulunmas\u0131 \u00fczerine, \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca Matiz hakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n,\u0130stanbul Adliyesine gelerek ifade veren Matiz, klibin kurgusunun kendisi taraf\u0131ndan yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Amac\u0131n\u0131n \u00f6rg\u00fcte destek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Matiz, ifadesinin ard\u0131ndan adliyeden ayr\u0131ld\u0131.\r\n