Ünlü şarkıcı o danayı satın aldı!

Rize\u2019nin \u0130yidere il\u00e7esinde Kurban Bayram\u0131\u2019n\u0131n 1. g\u00fcn\u00fc kesilmek \u00fczereyken ipini kopartarak ka\u00e7maya ba\u015flayan dana sahiplerinin pe\u015finden ko\u015fmas\u0131na ra\u011fmen izini kaybettirdi. ,Bayram\u0131n son g\u00fcn\u00fc Trabzon\u2019un S\u00fcrmene il\u00e7esindeki \u00c7amburnu mevkiinde denizde y\u00fczerken g\u00f6r\u00fclen dana Sahil G\u00fcvenlik ekiplerinin m\u00fcdahalesiyle kurtar\u0131larak sahile \u00e7ekildi. ,\u0130\u015fte o payla\u015f\u0131mlar...,Payla\u015f\u0131mda, Rize'den denize atlayarak 3 g\u00fcn y\u00fczerek Trabzon'dan \u00e7\u0131kan Dana'y\u0131 sat\u0131n ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Levent, \u201cYar\u0131n \u0130zmir Kemalpa\u015fa \u00c7iftlik Hayvanlar\u0131n\u0131n bar\u0131na\u011f\u0131na g\u00f6nderme karar\u0131 ald\u0131k. Dana'n\u0131n paras\u0131n\u0131 \u00f6deyen de\u011ferli dostlar\u0131m Arif Y. ve Ali Kemal S.ye te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Yazma dediler ama en az\u0131ndan soyadlar\u0131n\u0131 yazmad\u0131m. Ad\u0131n\u0131 \u2018Ferdinand\u2019 koyduk. Bir \u00e7izgi filmde danan\u0131n ad\u0131 idi. O da ka\u00e7\u0131yordu b\u00f6yle\u201d ifadelerine yer verdi. ,Kaynak: \u0130HA,Danay\u0131 sat\u0131n almak istedi\u011fini Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda duyuran \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Haluk Levent, ad\u0131n\u0131 \u2018Ferdinand\u2019 koydu\u011fu danay\u0131 sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,., Kurban Bayram\u0131\u2019n\u0131n 1. g\u00fcn\u00fc Rize\u2019de ka\u00e7arak denize giren ve bayram\u0131n son g\u00fcn\u00fc Trabzon\u2019un S\u00fcrmene il\u00e7esinde y\u00fczerken ortaya \u00e7\u0131kan danay\u0131 \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Haluk Levent sat\u0131n ald\u0131.