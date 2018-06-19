Ünlü şarkıcı silahlı saldırıda öldürüldü

M\u00fczik d\u00fcnyas\u0131nda 'XXXtentacion' olarak bilinen Amerikal\u0131 \u00fcnl\u00fc rap m\u00fczik \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 Jahsey Dwayne Onfroy, Florida eyaletine ba\u011fl\u0131 Miami kentinde u\u011frad\u0131\u011f\u0131 silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,\u00c7ocuklu\u011fundan ba\u015flayarak ba\u015f\u0131 s\u0131k s\u0131k belaya giren; ruhsats\u0131z silah ta\u015f\u0131ma, soygun, kavga gibi nedenlerden dolay\u0131 birka\u00e7 kez hapis yatan \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n Miami\u2019de bir motosiklet ma\u011fazas\u0131ndan \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra u\u011frad\u0131\u011f\u0131 silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir hastaneye kald\u0131r\u0131lan 20 ya\u015f\u0131ndaki rap m\u00fczik \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 Onfroy\u2019un yap\u0131lan b\u00fct\u00fcn m\u00fcdahalelere kar\u015f\u0131n kurtar\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 ve ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,Onfroy\u2019a birisi k\u0131rm\u0131z\u0131 maskeli 2 ki\u015finin sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klan\u0131rken, Afrika as\u0131ll\u0131 olduklar\u0131 iddia edilen sald\u0131rganlar\u0131n bir ara\u00e7la olay yerinden ka\u00e7t\u0131klar\u0131 ifade edildi.,Haberi alan hayranlar\u0131 ise \u015foka girdi.,\u015eark\u0131c\u0131n\u0131n silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti.