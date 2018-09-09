Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, konserinde baygınlık geçirdi

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ziynet Sali, Beylikd\u00fcz\u00fc'nde verdi\u011fi konserde fenala\u015farak bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi.\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ziynet Sali, bu y\u0131l 5'incisi d\u00fczenlenen Bar\u0131\u015f ve Sevgi Bulu\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda Beylikd\u00fcz\u00fc'nde hayranlar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. ,Sahnede kendisini iyi hissetmeyen \u015fark\u0131c\u0131 "Enerjiniz ba\u015f\u0131m\u0131 d\u00f6nd\u00fcrd\u00fc" diyerek durumu toparlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Ancak ayakta durmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti\u011fi anda bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi. Bay\u0131lman\u0131n ard\u0131ndan h\u0131zl\u0131ca kulise g\u00f6t\u00fcr\u00fclen Ziynet Sali'nin sa\u011fl\u0131k durumu kontrol edildi.\r\n\r\n,Hayranlar\u0131 Twitter'dan konserin yar\u0131m kald\u0131\u011f\u0131n\u0131, ne oldu\u011funu anlayamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten mesajlar payla\u015farak durumu sosyal medyan\u0131n g\u00fcndemine ta\u015f\u0131d\u0131. Bir s\u00fcre sonra kendisine gelen \u015fark\u0131c\u0131, seyircilerini k\u0131rmamak i\u00e7in konserine kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam etti.\r\n\r\n,Sahneye \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra kendisini k\u00f6t\u00fc hisseden \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ziynet Sali bir anda sahneye y\u0131\u011f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Apar topar kulise al\u0131nan \u015fark\u0131c\u0131, kendine geldikten sonra konserine devam etti.