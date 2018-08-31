Ünlü şarkıcının acı günü

G\u00f6khan \u00d6zen, ac\u0131 haberi sahneden indi\u011finde ald\u0131.,\u015eark\u0131c\u0131 G\u00f6khan \u00d6zen'in 78 ya\u015f\u0131ndaki babas\u0131 Osman Nuri \u00d6zen, ge\u00e7irdi\u011fi beyin kanamas\u0131 sonras\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u00d6zen, ac\u0131 haberi sahneden indi\u011finde ald\u0131.,G\u00f6khan \u00d6zen, 30 A\u011fustos konseri i\u00e7in Bak\u0131rk\u00f6y'de sahnedeyken babas\u0131 Osman Nuri \u00d6zen\u2019in vefat haberi, sanat\u00e7\u0131n\u0131n ekibine ula\u015ft\u0131. ,Ac\u0131 haberi sahneden indi\u011finde \u00f6\u011frenen G\u00f6khan \u00d6zen, sahne sonras\u0131 konser alan\u0131ndan kendi arac\u0131 ile Ankara'ya gitti.,Makine Y\u00fcksek M\u00fchendisi Osman Nuri \u00d6zen, bug\u00fcn cuma namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ankara Kocatepe Camii\u2019nde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan defnedilecek. ,Sevilen \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n ac\u0131 g\u00fcn\u00fc...,Kaynak: Habert\u00fcrk