Ünlü şarkıcıyı gören şoke oldu! Bu hâle geldi...

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na gelen sevenlerini \u00fczd\u00fc.,Bir d\u00f6nemin pop\u00fcler \u015fark\u0131c\u0131s\u0131, film setinde kaza ge\u00e7irdi.,Osman\u2019\u0131n sevdi\u011fi k\u0131za selam verirken bisikletiyle arabaya \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 sahneyi kendisi oynamak isteyen \u00c7\u0131lg\u0131n Sedat, defalarca tekrar edilen \u00e7ekimler s\u0131ras\u0131nda dizini incitti.\r\n\r\n,Set ekibini bir hayli korkutan, buz tedavisi ve doktor kontrol\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan \u00e7ekimlere devam eden \u00c7\u0131lg\u0131n Sedat, korkutan an\u0131 \u201c\u0130smimim hakk\u0131n\u0131 vermi\u015f oldum\u201d c\u00fcmleleriyle anlatt\u0131. ,Ba\u015frol\u00fcnde Sedat Kapurtu, Metin Y\u0131ld\u0131z ve Ate\u015f Fatih U\u00e7an\u2019\u0131n rol ald\u0131\u011f\u0131 'Benim Ad\u0131m Osssman' filmi, 17 A\u011fustos\u2019ta sinemaseverlerle bulu\u015facak.,Hayat\u0131n\u0131 k\u00f6\u015fe yazar\u0131 olmaya adam\u0131\u015f 'Osman'\u0131n (Sedat Kapurtu) maceralar\u0131n\u0131 konu alan 'Benim Ad\u0131m Osssman' filminin \u00e7ekimleri s\u0131ras\u0131nda dubl\u00f6r kullanmak istemeyen \u00c7\u0131lg\u0131n Sedat, k\u00fc\u00e7\u00fck bir set kazas\u0131 atlatt\u0131.