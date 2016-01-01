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Ünlü şeflere göre asla sipariş etmemeniz gereken yemekler

Ünlü şeflere göre asla sipariş etmemeniz gereken yemekler
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Bir restorana yemeğe gittiğimizde kendimizi şefin ellerine bırakıp iyi bir zaman geçirmek istiyoruz. Ancak ünlü şefler restoranlarda bazı yiyeceklerin asla sipariş edilmemesi gerektiğini söylüyor.

İyi pişmiş etler Ünlü Amerikalı Şef Anthony Bourdain'e göre restoranlar sertleşmiş ve müşteriye sunulmayacak halde etleri ya atacaklar ya da iyi pişmiş et istediğinizde önünüze getirecek.

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