Ünlü senarist hayatını kaybetti

Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131nda \u00fcnl\u00fc senarist \u00c7a\u011f\u0131n T\u00fcrker ile kavga ederek \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan zanl\u0131lar Furkan B., Osman D., Yusuf \u015e. Ve Fatih \u00dc.'y\u00fc g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\nZanl\u0131lar\u0131n sorgusuna devam ediliyor.,\u00c7evrede bulunan vatanda\u015flar taraf\u0131ndan hastaneye kald\u0131r\u0131lan \u00fcnl\u00fc senarist \u00c7a\u011f\u0131n T\u00fcrker olaydan 1 g\u00fcn sonra hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Karak\u00f6y, Arap Camii Mahallesi, Fermenciler Caddesi 31 numaral\u0131 i\u015fyerinin kar\u015f\u0131s\u0131nda 2 g\u00fcn \u00f6nce meydana gelen kavgada \u00fcnl\u00fc senarist \u00c7a\u011f\u0131n T\u00fcrker ba\u015f\u0131ndan yaraland\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, olay yeri ve \u00e7evresinde bulunan t\u00fcm g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini tek tek inceledi. E\u011flence mekan\u0131nda yan masadaki bir grupla tart\u0131\u015fan \u00c7a\u011f\u0131n T\u00fcrker'in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, d\u0131\u015far\u0131da devam eden kavgada da T\u00fcrker'in ba\u015f\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 darp nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.\r\n\r\n,D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan kalabal\u0131k grupla tart\u0131\u015fma devam etti. \u00c7\u0131kan arbedede ba\u015f\u0131na darbe alan \u00c7a\u011f\u0131n T\u00fcrker hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc senarist \u00c7a\u011f\u0131n T\u00fcrker, Karak\u00f6y'deki bir e\u011flence yerinde yan masada oturan bir grupla tart\u0131\u015ft\u0131.