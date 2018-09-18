Ünlü siyasetçi kaza geçirdi.

Ankara'da MHP eski milletvekili ve \u0130Y\u0130 Parti kurucular\u0131ndan \u00d6zcan Yeni\u00e7eri, bir otomobilin \u00e7arpmas\u0131 sonucu yaraland\u0131.\r\n,Kaza, Yeni Mahalle Demetevler 357. Cadde \u00fczerinde ya\u015fand\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri taraf\u0131ndan ilk m\u00fcdahalesi yap\u0131lan \u00d6zcan Yeni\u00e7eri ard\u0131ndan Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle yere d\u00fc\u015fen Yeni\u00e7eri yaraland\u0131.,\u00d6zcan Yeni\u00e7eri'nin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Kazayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,.,Bir s\u00fcre \u00f6nce \u0130Y\u0130 Parti'den istifa eden MHP eski Milletvekili \u00d6zcan Yeni\u00e7eri'ye s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kimli\u011fi tespit edilemeyen 06 VIZ 68 plakal\u0131 otomobil \u00e7arpt\u0131. \r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc siyaset\u00e7i kaza ge\u00e7irdi.