Ünlü sunucu Beyazıt'tan Beyaz Show açıklaması | Beyaz Show bitti mi? ( Beyaz Show devam edecek mi?)

\u00dcnl\u00fc sunucu Beyaz\u0131t'tan Beyaz Show a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,Herkes merakla bekliyordu.,"ACUN ILICALI, S\u0130GORTA VE PR\u0130MLER\u0130 TAM YATIRSIN"\r\n,Programdan b\u00f6l\u00fcm ba\u015f\u0131na 100 Bin TL alaca\u011f\u0131 ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda ev ald\u0131\u011f\u0131na dair \u00e7\u0131kan haberleri de yalanlayan Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk, program\u0131n moderat\u00f6r\u00fc ve yap\u0131mc\u0131s\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131i'dan sigorta ve primlerini tam yat\u0131rmas\u0131n\u0131 istedi\u011fini s\u00f6yleyerek esprili bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\n\r\n,Beyaz \u015eov'un 22-23 y\u0131ld\u0131r devam etti\u011fini ve program\u0131na bir sene ara vermek istedi\u011fini s\u00f6yleyen Beyaz, sonras\u0131nda kendi ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan \u015fov program\u0131n\u0131n devam edece\u011fini hatta O Ses T\u00fcrkiye program\u0131 ile ikisini bir arada g\u00f6t\u00fcrebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Gecenin sonunda y\u0131llard\u0131r sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 'Beyaz Show' hakk\u0131nda konu\u015fan Beyaz, program\u0131n bitmedi\u011fini ancak bir y\u0131l ara verdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,K\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce O Ses T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131nda j\u00fcri koltu\u011funda oturaca\u011f\u0131 belli olan Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk, yar\u0131\u015fman\u0131n j\u00fcri \u00fcyeleri Seda Sayan, Hadise, Murat Boz ve Acun Il\u0131cal\u0131'yla birlikte d\u00fcn ak\u015fam yemek yedi. ,Y\u0131llard\u0131r sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 Beyaz Show'dan O Ses T\u00fcrkiye'ye ge\u00e7en Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk, "Program bitmedi sadece ara verdim" dedi.\r\n