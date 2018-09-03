Ünlü sunucu canlı yayında dayak yedi!

Sar\u0131kaya, \u0130hsan Gedik'e '\u0130yi dayak yiyor muydun?' diye sordu. \r\n,'Atamazs\u0131n' diyen Sar\u0131kaya'ya Gedik, 'Gel kar\u015f\u0131ma g\u00f6stereyim' kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n\r\n,Gedik, 'G\u00fczel dayak atar\u0131m g\u00fczel de yumruk atar\u0131m; sana da bir tane atabilirim' yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n,Bunun \u00fczerine \u00fcnl\u00fc sunucu, 76 ya\u015f\u0131ndaki usta oyuncuya canl\u0131 yay\u0131nda kendini d\u00f6vd\u00fcrd\u00fc.\r\n,\u00dcnl\u00fc sunucu Tahir Sar\u0131kaya'n\u0131n sundu\u011fu Uyan T\u00fcrkiyem program\u0131na bu hafta Ye\u015fil\u00e7am oyuncusu \u0130hsan Gedik konuk oldu.\r\n\r\n