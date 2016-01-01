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Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu, düğününde şarkı söyledi
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NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine girdi.
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