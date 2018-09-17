Ünlü sunucunun eşi ölümden döndü

\u00d6zge Uzun'un ikinci kez evlendi\u011fi e\u015fi Volkan \u00dcst \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc. ,Kalp krizi ge\u00e7iren Volkan \u00dcst'\u00fcn yo\u011fun bak\u0131mda tedavisi devam ediyor., E\u015fi ile foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan \u00d6zge Uzun, ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 b\u00f6yle anlatt\u0131:\r\n\r\n,"Biz hayat\u0131m\u0131z\u0131n geri kalan b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ilk g\u00fcn\u00fcn\u00fc ya\u015f\u0131yoruz bug\u00fcn: \r\n,Volkan a\u011f\u0131r bir kalp krizi ya\u015fad\u0131. S\u0131n\u0131ra kadar gitti, bi bak\u0131p \u00e7\u0131kt\u0131 ve bize geri d\u00f6nd\u00fc. \u201c\u015e\u00fck\u00fcr\u201d s\u00f6yleyebilece\u011finiz b\u00fct\u00fcn minnet kelimelerinin, dualar\u0131n\u0131n bir toplam\u0131 bazen. ,Uzun uzun s\u00f6ylemek isteyip a\u011fz\u0131n\u0131zdan bir t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u0131kmayan... Olay an\u0131nda insani refleks ve savunma ile ayakta kal\u0131yorsunuz. O akut durum ge\u00e7tikten sonra bir anda \u201cBam\u201d diye bir \u015fey \u00e7arp\u0131yor y\u00fcre\u011finize, ruhunuza ve beyninize. ,\u201cBeyin tokatlamas\u0131\u201d denen \u015fey mecazi de\u011filmi\u015f me\u011fer. Yo\u011fun bak\u0131mdaki sabaha iyi a\u00e7t\u0131k g\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc. K\u0131z\u0131m\u0131zla da konu\u015ftuk. \r\n\r\n,En merak etti\u011fi \u201cbabas\u0131na i\u011fne yaparlarken a\u011flay\u0131p a\u011flamad\u0131\u011f\u0131\u201d oldu. \r\nOnun anlayabilece\u011fi \u015fekilde bir s\u00fcre eve gelemeyece\u011fini anlatt\u0131k. Anlad\u0131. \r\n,Biz hayat\u0131m\u0131zda geri kalan \u00f6mr\u00fcm\u00fcz\u00fcn ilk g\u00fcn\u00fcn\u00fc ya\u015f\u0131yoruz bug\u00fcn. \r\n\u015e\u00fck\u00fcr!