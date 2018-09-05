Ünlü tiyatrocu eşiyle kaza geçirdi

Usta oyuncu Cem Y\u0131lmaz\u2019\u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 \u201cPek Yak\u0131nda\u201d filmi gibi bir\u00e7ok sinema, dizi ve tiyatro oyununun da yer alan Diren\u00e7 Dedeo\u011flu, Beyo\u011flu\u2019nda e\u015fiyle birlikte motosiklet ile seyir halindeyken bir arac\u0131n s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rmas\u0131 sonucu kaza ge\u00e7irdi. ,\u00c7ift yere savrularak v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinden yaralan\u0131rken, e\u015fi ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131lan Dedeo\u011flu polis ekiplerine, \u201cL\u00fctfen beni e\u015fimle ayn\u0131 hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcn\u201d dedi.\r\n,Kaza, d\u00fcn saat 08.00 s\u0131ralar\u0131nda Beyo\u011flu Dolapdere\u2019de meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, sabah saatlerinde e\u015fi Dilara Esra Dedeo\u011flu\u2019yla beraber Kas\u0131mpa\u015fa\u2019daki evinden \u00e7\u0131karak Piyalepa\u015fa istikametine do\u011fru 34 BJC 886 plakal\u0131 motosiklet ile seyir halinde olan Diren\u00e7 Dedeo\u011flu\u2019nu (32), bir otomobil s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma sonucu frene basarak motosikleti kayd\u0131ran ve hakimiyetini kaybeden gen\u00e7 oyuncu e\u015fiyle birlikte yere savruldu. Kaza sonucu Dedeo\u011flu ve e\u015fi v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinden yaraland\u0131. Olay\u0131n ard\u0131ndan vatanda\u015flar polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine ihbarda bulundu. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, Dilara Esra Dedeo\u011flu\u2019nu yapt\u0131klar\u0131 ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan ambulansla Okmeydan\u0131 E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne kald\u0131rarak tedavi alt\u0131na ald\u0131. Boyunluk tak\u0131lan gen\u00e7 oyuncu ise yerde yatar \u015fekilde ambulansla beklemeye ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Yerde dakikalarca bekleyen gen\u00e7 oyuncu, ambulansa al\u0131nan e\u015fiyle farkl\u0131 hastaneye kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyunca yaral\u0131 halde polis ekiplerine, \u201cAyn\u0131 hastaneye kald\u0131r\u0131lmayacakm\u0131\u015f\u0131m. Haberle\u015fmemiz, laz\u0131m Dilara\u2019ya telefonumu ve c\u00fczdan\u0131m\u0131 verin\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Bunun \u00fczerine polis ekipleri Dedeo\u011flu\u2019nun \u00e7antas\u0131ndan telefonu alarak ambulanstaki e\u015fine verdi. Polis ekipleriyle konu\u015fan Dedeo\u011flu, \u201cNe olur bende e\u015fimin oldu\u011fu hastaneye gideyim\u201d dedi. Ard\u0131ndan Dedeo\u011flu kendisine \u00e7a\u011fr\u0131 gelmesine \u00fczerine yerde yatarak cep telefon ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Kendisine sorular sonra ki\u015fiye, \u201c\u015eu an yerde yatar vaziyetteyim. Sizi \u00e7ok sa\u011fl\u0131kl\u0131 bilgiler veremeyebilirim. Kaza yapt\u0131m ama ben tam d\u00f6nerken bir ara\u00e7 bizi s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. \u0130nsanlar\u0131n s\u00f6yledi\u011fi ve bende bunu hissettim. Freni bas\u0131nca kay\u0131p d\u00fc\u015ft\u00fcm. B\u00f6yle bir kaza meydana geldi, h\u0131z\u0131m\u0131z d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fc. Sigortam var ama kaskom yok\u201d dedi. Dakikalar sonra olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri ard\u0131ndan Dedeo\u011flu\u2019nu ilk m\u00fcdahale sonras\u0131 sedyeye alarak ambulansla Okmeydan\u0131 E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne kald\u0131rarak tedavi alt\u0131na ald\u0131. \r\n\r\n,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB) \u015eehir Tiyatrosu\u2019nda g\u00f6rev yapan 32 ya\u015f\u0131ndaki Diren\u00e7 Dedeo\u011flu\u2019nun, usta oyuncu Cem Y\u0131lmaz\u2019\u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 \u201cPek Yak\u0131nda\u201d filminde rol ald\u0131\u011f\u0131 ve 14 y\u0131ld\u0131r bir\u00e7ok sinema, dizi ve tiyatro oyununda oynad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB) \u015eehir Tiyatrosu\u2019nda g\u00f6rev yapan 32 ya\u015f\u0131ndaki Diren\u00e7 Dedeo\u011flu\u2019nun, usta oyuncu Cem Y\u0131lmaz\u2019\u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 \u201cPek Yak\u0131nda\u201d filminde rol ald\u0131\u011f\u0131 ve 14 y\u0131ld\u0131r bir\u00e7ok sinema, dizi ve tiyatro oyununda oynad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Yakla\u015f\u0131k 2 bu\u00e7uk y\u0131ld\u0131r evli oldu\u011fu e\u015fi Dilara Esra Dedeo\u011flu\u2019nun ise Ka\u011f\u0131thane\u2019de \u00f6zel bir okulda \u0130ngiliz \u00d6\u011fretmenli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. 2005\u2019te M\u00fcjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olan Dedeo\u011flu, 2009\u2019a kadar e\u011fitimine Mimar Sinan G\u00fczel Sanatlar \u00dcniversitesi Devlet Konservatuvar\u0131 Tiyatro Ana Sanat Dal\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde devam etti ve 2011\u2019de ayn\u0131 \u00fcniversitede tiyatro \u00fczerine y\u00fcksek lisans yapt\u0131. Kariyeri boyunca bir\u00e7ok tiyatro oyununda ve baz\u0131 sinema, dizi ve reklam filminde rol ald\u0131. \r\n\r\n,Son olarak \u0130BB \u015eehir Tiyatrolar\u0131\u2019nda 2016-2017 sezonunda sahneye konulan, Harold Pinter\u2019in \u201cAldatma\u201d isimli oyununda yer almaktad\u0131r. \r\n\r\n,Son olarak \u0130BB \u015eehir Tiyatrolar\u0131\u2019nda 2016-2017 sezonunda sahneye konulan, Harold Pinter\u2019in \u201cAldatma