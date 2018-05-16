Ünlü yazar hayatını kaybetti

\u00dcnl\u00fc yazar Tom Wolfe ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Tom Wolfe bir s\u00fcredir New York'ta tedavi g\u00f6r\u00fcyordu. ,Kitaplar\u0131 aras\u0131ndan \u201cThe Right Stuff\u201d ve \u201cThe Bonfire of the Vanities\u201d 1980\u2019li y\u0131llarda en \u00e7ok satanlar listesine girmi\u015fti.\r\n,Gazete Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re, Kitaplar\u0131 aras\u0131ndan \u201cThe Right Stuff\u201d ve \u201cThe Bonfire of the Vanities\u201d 1980\u2019li y\u0131llarda en \u00e7ok satanlar listesine girmi\u015fti. 1958\u2019de T\u00fcrk\u00e7e\u2019ye \u00e7evrilen tek eseri \u201cYuvaya D\u00f6nemezsin\u201din (You Can\u2019t Go Home Again) ise \u015fu anda bask\u0131s\u0131 bulunmuyor.\r\n\r\n\r\n,,1980\u2019li y\u0131llar\u0131n en \u00e7ok satanlar listesinde bulunan yazar hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,G\u00fczel bir hik\u00e2yenin yaln\u0131zca d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131larak yaz\u0131labilece\u011fini s\u00f6yleyen Wolfe\u2019un yaz\u0131 stili de d\u00f6nem a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u201cdeneyimsel\u201d kabul ediliyordu