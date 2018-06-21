Ünlü yazar, kız arkadaşının kafasını yüzüp kulağını kesti

Ukraynal\u0131 mankenin kafa derisini y\u00fczd\u00fc.\r\n\r\n,Kan\u0131n\u0131 ak\u0131tt\u0131, \u00e7enesini \u0131s\u0131rd\u0131...\r\n\r\n,Ve kula\u011f\u0131n\u0131 kesti.\r\n,\r\nT\u0131pk\u0131 kitaplar\u0131nda anlatt\u0131\u011f\u0131 gibi sevgilisini \u00f6ld\u00fcren yazar Blake Leibel i\u00e7in mahkeme karar\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,California'da g\u00f6r\u00fclen davada j\u00fcri \u00fcnl\u00fc yazar\u0131 birinci derece cinayetten su\u00e7lu buldu.\r\n\r\n,J\u00fcri ayr\u0131ca i\u015fkence ve a\u011f\u0131r m\u00fcessir fiilden de Leibel i\u00e7in ayn\u0131 h\u00fckm\u00fc verdi.\r\n\r\n,30 ya\u015f\u0131ndaki manken Iana Kasian'\u0131n May\u0131s 2016'da vah\u015fi \u015fekilde \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi, d\u00fcnyay\u0131 sarsm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00c7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak cesedi iki ayl\u0131k k\u0131z\u0131n\u0131n yan\u0131nda bulunan Kasian'\u0131n otopsi raporu g\u00fcnlerce g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmedi.\r\n\r\n,Kasian'\u0131n annesi Olga, \u015fimdi iki ya\u015f\u0131nda olan torununa bak\u0131yor.\r\n\r\n,Leibel'e ise 56 milyon dolarl\u0131k tazminat davas\u0131 a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Kanadal\u0131 bir emlak zengininin o\u011flu Leibel, film y\u00f6netmeni ve \u00e7izgi roman yazar\u0131.\r\n\r\nKaleme ald\u0131\u011f\u0131 Syndrome (Sendrom) isimli kitapta, bo\u011faz kesen ve kurbanlar\u0131n\u0131n kan\u0131n\u0131 ak\u0131tan bir seri katil yer alm\u0131\u015ft\u0131.