Ünlü youtuber Danla Bilic mide küçültme ameliyatı oldu

Danla Bilic, Antalya\u2019da bir hastanede mide k\u00fc\u00e7\u00fcltme ameliyat\u0131 oldu. YouTube'da \u00e7ekti\u011fi makyaj videolar\u0131 sayesinde \u00fcnlenen Danla Bilic, obezite ameliyat\u0131 oldu\u011funu sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu.,Danla Bilic'in a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015f\u00f6yle..\r\n\r\n,B\u00f6yle bir \u015feyi normalle\u015ftirmemek, basitle\u015ftirmemek, k\u00fc\u00e7\u00fck takip\u00e7ilerime \u00f6rnek olmamas\u0131 i\u00e7in de s\u00f6ylemek istemedim. Sakl\u0131 tutmak istememin tek amac\u0131 budur. Malesef ki zor bir d\u00f6nem ge\u00e7irdi\u011fim bu hastane g\u00fcnlerinde yine hastane \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan birka\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcncesiz ki\u015finin magazin sayfalar\u0131na yazmas\u0131 ile gizli kalamad\u0131.,Her hali ile \u00e7ok mutlu bir k\u0131zken d\u0131\u015far\u0131da insanlar\u0131n foto\u011fraflar\u0131m\u0131 \u00e7ekip olay yaratmalar\u0131ndan, s\u00fcrekli bir yerlerimi saklamaktan \u00e7ok bunald\u0131\u011f\u0131m\u0131 fark ettim.,\u00c7ekti\u011fi makyaj videolar\u0131yla \u00fcnlenen Youtuber Danla Bilic, mide k\u00fc\u00e7\u00fcltme ameliyat\u0131 oldu. ,Bu zor g\u00fcnlerde ele\u015ftirmek yerine yan\u0131mda olman\u0131z\u0131 istiyorum. Can\u0131m doktoruma da sabr\u0131 i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyor ve gelen 847487 mesaj y\u00fcz\u00fcnden \u00f6z\u00fcr diliyorum.",Danla Bilic ameliyat\u0131yla ilgili sosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,"Hello, hemen konuya girmem gerekirse, okudu\u011funuz \u015fey do\u011fru ve ge\u00e7mi\u015f olsun mesajlar\u0131n\u0131z i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. Ameliyat oldum. \u00c7\u00fcnk\u00fc her ne kadar yans\u0131tmasam da i\u00e7ten i\u00e7e bu raddeye geldi\u011fimin daha do\u011frusu getirildi\u011fimin fark\u0131na vard\u0131m.,Duygusal oldu\u011fuma bakmay\u0131n eminim \u00e7ok daha g\u00fczel g\u00fcnler beni bekliyor.,.