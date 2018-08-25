Ünlü YouTuber feci şekilde hayatını kaybetti

YouTube'da yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 oyun videolar\u0131yla \u00fcnlenen 18 ya\u015f\u0131ndaki McSkillet kullan\u0131c\u0131 ad\u0131yla tan\u0131nan Trevor Heitmann, ABD'nin California eyaletinde ters \u015feritte a\u015f\u0131r\u0131 h\u0131z yapt\u0131\u011f\u0131 arac\u0131yla bir cipe \u00e7arpt\u0131.,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 polise kaza s\u0131ras\u0131nda McLaren marka arac\u0131n saatte yakla\u015f\u0131k 160 km h\u0131zla seyretti\u011fini s\u00f6yledi. ,Kazada Heitmann ve kafa kafaya \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 cipteki anne ile k\u0131z\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Cipteki ki\u015filerin 43 ya\u015f\u0131ndaki Aileen Pizarro ve 12 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Aryana oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. Diego yak\u0131nlar\u0131nda Interstate 805 otoyolunda ters \u015feride girdi\u011fini s\u00f6yledi. Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc yerel saatle 16.30 s\u0131ralar\u0131nda ya\u015fanan kazada ba\u015fka ara\u00e7lar da hasar g\u00f6rd\u00fc.,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc YouTuber feci \u015fekilde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,McSkillet'in YouTube'da yakla\u015f\u0131k 900 bin, Twitter'da da yakla\u015f\u0131k 300 bin takip\u00e7isi vard\u0131. Counter Strike oyununun sahibi olan Valve \u015firketi, McSkillet'e kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir kumar olay\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc ticaret yasa\u011f\u0131 getirmi\u015f ve oyundaki hesab\u0131n\u0131 dondurmu\u015ftu.,McSkillet son 5 ayd\u0131r hesab\u0131na yeni video y\u00fcklememi\u015fti. McSkillet'in arkada\u015flar\u0131 YouTuber'\u0131n son zamanlarda psikolojik sorunlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Kaza hakk\u0131ndaki soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.,Heitmann'\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7la kazadan \u00f6nce yak\u0131nlardaki bir ilkokulun \u00e7itlerine de \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131, olayda yaralanan olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Youtube'da McSkillet ismini kullanan Heitmann, Counter Strike adl\u0131 oyunu oynarken \u00e7ekti\u011fi videolarla \u00fcnlenmi\u015fti.