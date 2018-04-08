Ünlüler kilo verdi, zayıf halleri inanılmaz

\u00dcnl\u00fc m\u00fczisyen \u0130skender Payda\u015f kilolar\u0131ndan kurtuldu.\r\n,Son d\u00f6nemde ald\u0131\u011f\u0131 kilolardan rahats\u0131zl\u0131k duyan Payda\u015f, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda Ulus'taki \u00f6zel bir hastane t\u00fcp mide ameliyat\u0131 olmu\u015ftu. \r\n\r\n,Ve i\u015fte \u0130skender Payda\u015f'\u0131n son hali. \r\n\r\n,.,Cennet Mahallesi'nin Menek\u015fe'si \u015eeyla Halis'i \u015fimdilerde tan\u0131nmaz halde. \r\n\r\n,Hac\u0131 Sabanc\u0131 125 kiloya \u00e7\u0131k\u0131nca mide k\u00fc\u00e7\u00fcltme ameliyat\u0131 olmu\u015ftu.\r\n\r\n,Gen\u00e7 i\u015f adam\u0131, ameliyattan sonra 9 ayda 40 kilo verip 85'e d\u00fc\u015fmeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,Onu herkes Emret Komutan\u0131m dizisinin G\u00f6khan'\u0131 olarak tan\u0131m\u0131\u015ft\u0131...\r\n\r\n,Ve i\u015fte Ferdi Kurtuldu'nun y\u0131llar i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi...\r\n\r\n,\u015eehrazat, yak\u0131n zamana kadar \u015fikayet etti\u011fi kilolar\u0131ndan kurtulmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n,30 kilo veren \u00fcnl\u00fc s\u00f6z yazar\u0131, yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle ilk kez MSG genel kurulunda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,Kurula Sezen Aksu\u2019yla birlikte gelen \u015eehrazat, g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.