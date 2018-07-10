Ünlüler Külliye'ye akın etti! İşte ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar...

Ece Erken- Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7\r\n\r\n\r\n\r\n,Orhan Gencebay-Sevim Emre\r\n\r\n\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Ali\u015fan-Ali Ko\u00e7\r\n\r\n\r\n\r\n,Esra Erol\r\n\r\n\r\n\r\n,T\u00f6rene Nobel \u00d6d\u00fcll\u00fc Aziz Sancar da kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,H\u00fclya Ko\u00e7yi\u011fit\r\n\r\n\r\n\r\n,\u00dcrd\u00fcn krali\u00e7esi Rania ve \u00dcrd\u00fcn kral\u0131 II. Abdullah Be\u015ftepe'de Erdo\u011fan \u00e7ifti ile bu pozu payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Mustafa Ceceli Ampute milli sporcu Muhammet Ye\u011fen ile birlikte\r\n\r\n\r\n\r\n,Gazeteci Bilal Demir - Orhan Gencebay\r\n\r\n\r\n\r\n,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Z\u00fcleyha Ortak - eski \u0130talya Ba\u015fbakan\u0131 Berlusconi\r\n\r\n\r\n\r\n,Gazeteci Hakan Erdem- Wilma Elles\r\n\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015fadam\u0131 Cihan Kamer (Atasay)-Fettah Tamince (Rixos)\r\n\r\n\r\n\r\n,Milli sporcular Bedia G\u00fcn ve Yasemin Adar\r\n\r\n\r\n\r\n,Gazeteci Salih Nayman Esra Erol ile birlikte\r\n\r\n\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Saadet Oru\u00e7 ve Venezuella Devlet Ba\u015fkan\u0131 Nicolas Maduro\r\n\r\n\r\n\r\n,Kezban Hatemi ve T\u00fcrkiye Maarif Vakf\u0131 ekibi\r\n\r\n\r\n\r\n,Devlet Polat Ya\u011fc\u0131-Yavuz Bing\u00f6l-Orhan Gencebay\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Bilge S\u00fcmer, Ak Parti \u0130stanbul Kad\u0131n Kollar\u0131 Y\u00f6n. Kur. \u00dcyesi\r\n