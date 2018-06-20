Ünlüler ve çocukları

Ali \u015een (Oyuncu),\u0130ki kez evlenen \u015eener \u015een, ilk evlili\u011finden bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu (Beng\u00fc \u015een (d. 1974)) d\u00fcnyaya geldi.\r\nMuhsin Bey'in \u00e7ekimleri s\u0131ras\u0131nda tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Sermin H\u00fcrmeri\u00e7'le 1989'da ikinci evlili\u011fini yapt\u0131. \u00c7ift 1997'de bo\u015fand\u0131.\r\n,\u00c7ok fazla ekran kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kmay\u0131 sevmeyen Beng\u00fc \u015een, i\u015f d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 isimlerinden biri.\r\n,.,2002 y\u0131l\u0131nda evlenip 2012 y\u0131l\u0131nda bo\u015fanan Burak \u00d6ztarhan ile Nazl\u0131 \u00c7elik'in Kayra ad\u0131nda k\u0131zlar\u0131 var.\r\n\r\n,K\u0131z\u0131n\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlayan Nazl\u0131 \u00c7elik Instagram'dan da foto\u011fraflar payla\u015ft\u0131. \r\n\r\n,10 ya\u015f\u0131na giren k\u0131z\u0131yla foto\u011fraflar payla\u015fan \u00c7elik, foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na da \u015fu notu d\u00fc\u015ft\u00fc:\r\n\r\n,"G\u00f6z a\u00e7\u0131p kapayana kadar ge\u00e7iyor y\u0131llar. Hayat\u0131n en b\u00fcy\u00fck hediyesi olarak bana geli\u015fi d\u00fcn gibi. Bug\u00fcn ise 10 ya\u015f\u0131nda. \u0130yi ki do\u011fdun can\u0131m k\u0131z\u0131m, g\u00fczel Kayra\u2019m"\r\n\r\n,Hen\u00fcz 16 ya\u015f\u0131ndayken, 1984 y\u0131l\u0131n\u0131n Haziran ay\u0131nda 15 g\u00fcn \u00f6nce tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve ne i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dahi bilmedi\u011fi G\u00fcng\u00f6r Karahan ile ka\u00e7arak evlendi. \r\n\r\n,E\u015fi 1 ay sonra askere gitti. E\u015fi d\u00f6n\u00fcnceye kadar k\u0131z\u0131 Sezen Bur\u00e7in d\u00fcnyaya geldi. \r\n\r\n,Bu evlilik yakla\u015f\u0131k 6 y\u0131l s\u00fcrd\u00fc ve 1990 y\u0131l\u0131nda e\u015finden bo\u015fand\u0131. \r\n\r\n,\u0130\u015fte Y\u0131ld\u0131z Tilbe'nin, \u00e7ok sevdi\u011fi Sezen Aksu\u2019nun ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi biricik k\u0131z\u0131 Sezen Bur\u00e7in Karahan \r\n\r\n,Tilbe, biricik k\u0131z\u0131 Sezen Bur\u00e7in Karahan'\u0131, Serdar \u00d6zden ile b\u00f6yle evlendirmi\u015fti. \r\n\r\n,Komedi filmlerinin unutulmaz oyuncusu merhum Kemal Sunal'\u0131n o\u011flu Ali Sunal babas\u0131 gibi oyunculu\u011fu se\u00e7ti.\r\n\r\n,"Propaganda" dahil bir\u00e7ok filmde babas\u0131yla birlikte oynad\u0131.\r\n\r\n,Ali Sunal \u015fimdilerde G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr ile ekranlarda.\r\n\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n televizyon d\u00fcnyas\u0131na kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 isimlerden biri olan Nursel Ergin, ismini ilk olarak 2004 yap\u0131m\u0131 \u2018Var m\u0131s\u0131n Yok musun?' ile duyurdu. Yar\u0131\u015fmadan 201 bin TL ile ayr\u0131lan Nursel Ergin, zorlukla ge\u00e7en \u00e7ocukluk ve gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131yla herkesi derinden etkilemi\u015fti. \r\n\r\n,2 ya\u015f\u0131nda karde\u015fi ile birlikte Kas\u0131mpa\u015fa \u00c7ocuk Yuvas\u0131'na verilen Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de do\u011fdu. \r\n\r\n,Yeti\u015ftirme yurdunda b\u00fcy\u00fcyen Nursel Ergin'in 18 ya\u015f\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 evlili\u011finden Beg\u00fcm ad\u0131nda bir k\u0131z\u0131 var. E\u015finden ayr\u0131ld\u0131ktan sonra k\u0131z\u0131n\u0131n velayetini alan Nursel, \u00e7e\u015fitli i\u015flerde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra 'Var m\u0131s\u0131n Yok musun?' yar\u0131\u015fmas\u0131yla t\u00fcm T\u00fcrkiye taraf\u0131ndan tan\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Nursel'in boyu kadar olan k\u0131z\u0131 Beng\u00fc'n\u00fcn Instagram foto\u011fraflar\u0131...\r\n\r\n,Kanal D ekranlar\u0131n\u0131n reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran dizisi Arka Sokaklar'da Hakan Komiseri canland\u0131ran Ozan \u00c7obano\u011flu, \u00fcnl\u00fc ozan\u0131m\u0131z Murat \u00c7obano\u011flu'nun o\u011flu \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Kars'ta do\u011fup sesiyle, s\u00f6z\u00fcyle t\u00fcm T\u00fcrkiye'ye ad\u0131n\u0131 duyuran \u00fcnl\u00fc ozan\u0131m\u0131z Murat \u00c7obano\u011flu'nun o\u011flu Ozan \u00c7obano\u011flu, kariyerini oyunculukla devam ettirdi.\r\n\r\n,Ozan \u00c7obano\u011flu verdi\u011fi bir r\u00f6portajda babas\u0131 i\u00e7in \u015funlar\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti: Babam\u0131n eme\u011fi bende \u00e7ok fazlad\u0131r, iddia ediyorum ki e\u011fer o olmasayd\u0131 hayat\u0131mda, asla bir tiyatro oyuncusu olamazd\u0131m. Benim okudu\u011fum y\u0131llarda insanlar oyunculuktan bu d\u00f6nemdeki kadar para kazanam\u0131yorlard\u0131 ya da bizim mesle\u011fimiz bu denli sayg\u0131n ve pop\u00fcler de\u011fildi. O bana \u00e7ok g\u00fc\u00e7 verdi, maddi manevi hep destekledi. Ne olursa olsun, ideallerimin pe\u015fini b\u0131rakmamay\u0131 g\u00f6sterdi. 2005 y\u0131l\u0131nda kaybettik. Onu h\u00e2l\u00e2 \u00e7ok \u00f6zl\u00fcyorum. Ama onun b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 manevi d\u00fcnyan\u0131n nimetlerinden h\u00e2l\u00e2 yararlanmaktay\u0131m.\r\n\r\n\r\n,Murat \u00c7obano\u011flu'nun o\u011flu Ozan \u00c7obano\u011flu\r\n