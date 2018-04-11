Ünlülerden 'İsmail Değirmenci' tepkisi

Gaziantep'te bir yandan konservatuvara giden bir yandan da e\u011fitim masraflar\u0131 i\u00e7in barda \u00e7al\u0131\u015fan \u0130smail De\u011firmenci'yi 3 garson bah\u015fi\u015f y\u00fcz\u00fcnden d\u00f6verek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Anne Leyla De\u011firmenci'nin a\u011f\u0131tlar\u0131 y\u00fcrek yakt\u0131. ,Gaziantep \u00dcniversitesi T\u00fcrk Musikisi Devlet Konservatuvar\u0131 son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi \u0130smail De\u011firmenci, bir yandan \u00f6\u011frenimini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, bir yandan da ailesine y\u00fck olmamak i\u00e7in bir barda, arkada\u015flar\u0131yla birlikte m\u00fczik yap\u0131yordu. De\u011firmenci, 6 Nisan gecesi sahnede davul \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada m\u00fc\u015fteriler taraf\u0131ndan \u00fczerine bah\u015fi\u015f at\u0131ld\u0131.,\u0130smail De\u011firmenci'nin \u00f6l\u00fcm\u00fc sonras\u0131 bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isim sosyal medya hesab\u0131ndan tepkisini dile getirdi.\r\n\r\n,,De\u011firmenci ve arkada\u015flar\u0131 da paralar\u0131 toplad\u0131. Ancak garsonlar da bu bah\u015fi\u015flerden kendilerine de verilmesini isteyince, m\u00fczisyenlerle aralar\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Bunun \u00fczerine \u015fef garson Yusuf Ba\u015fg\u00fcden ile di\u011fer garsonlar Mehmet Akar ve Mehmet Da\u011f, \u0130smail De\u011firmenci'ye sald\u0131rd\u0131. \u00dc\u00e7 garsonun elinden kurtulan De\u011firmenci d\u0131\u015far\u0131 ka\u00e7t\u0131. Ancak pe\u015finden ko\u015fan garsonlar caddede genci yakalay\u0131p \u00f6ld\u00fcresiye d\u00f6vd\u00fc. Hastaneye kald\u0131r\u0131lan gen\u00e7 kurtar\u0131lamazken, 3 garson tutukland\u0131.,Adana'da ya\u015fayan 4 \u00e7ocuk annesi Leyla De\u011firmenci, "Delikanl\u0131 o\u011flumdan ne istediler? Yavruma nas\u0131l k\u0131yd\u0131n\u0131z? O ge\u00e7iminin derdindeydi. Bize y\u00fck olmamak i\u00e7in gece iki barda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu" diye g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. O\u011flunun babas\u0131 \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in evin ge\u00e7imine de katk\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan anne ,De\u011firmenci, Bir ki\u015fiye \u00fc\u00e7 ki\u015fi nas\u0131l sald\u0131r\u0131r? Hi\u00e7 mi vicdan yoktu bunlarda. Adaletimizin bunlara en a\u011f\u0131r cezay\u0131 vermesini istiyorum" dedi. A\u011fabeyi Behzat De\u011firmenci (37) ise "Karde\u015fim \u00e7ok yetenekliydi. Sesi \u00e7ok g\u00fczeldi. Rahmetli babam Ona 'O\u011flum insanlara sesini duyur' diye vasiyet etmi\u015fti" diye konu\u015ftu.