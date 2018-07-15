OKTAY KAYNARCA

T\u00fcrkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacakt\u0131r... B\u00fct\u00fcn darbelere hay\u0131r...,15 Temmuz'un 2. y\u0131l\u0131nda, demokrasimizi korumak i\u00e7in can\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayan \u015fehitlerimizi sayg\u0131 ve rahmetle an\u0131yorum. T\u00fcrkiyemize ve demokrasimize sahip \u00e7\u0131kman\u0131n gururunu bug\u00fcn de, her zaman da ya\u015fayaca\u011f\u0131z.\r\n,15 Temmuz \u015fehitlerimizi minnet ve rahmetle an\u0131yoruz.,Allah bir daha tekrar\u0131n\u0131 g\u00f6stermesin... T\u00fcm \u015fehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.\r\n,Canlar\u0131 pahas\u0131na, demokrasi i\u00e7in, vatan\u0131 - milleti i\u00e7in, hainlerin \u00f6n\u00fcnde cesaretle dimdik duran ve hi\u00e7bir \u015fekilde ge\u00e7it vermeyen \u015fehitlerimizi, gazilerimizi sevgi sayg\u0131 ve minnetle an\u0131yorum.\r\n,15 temmuz demokrasi \u015fehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayg\u0131 ile an\u0131yoruz. "Bayrag\u0131m\u0131z hep g\u00f6klerde,Hakimiyet kay\u0131ts\u0131z sarts\u0131z milletindir"\r\n,Vatan\u0131 i\u00e7in g\u00f6\u011fs\u00fcn\u00fc hainlere siper eden karde\u015fim... Bayra\u011f\u0131 i\u00e7in can\u0131n\u0131 feda eden ye\u011fenim, o\u011flum, abim... Hakk\u0131n\u0131 helal et... Annen, baban, evlad\u0131n, e\u015fin... Art\u0131k vatana b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n emanetin... Hakk\u0131n\u0131 helal et... 15 Temmuz \u015fehidim...\r\n,15 Temmuz gecesi ger\u00e7ekle\u015fen hain darbe giri\u015fimini durdururken \u015fehit d\u00fc\u015fen t\u00fcm demokrasi kahramanlar\u0131m\u0131z\u0131 rahmet ile an\u0131yorum. Bizi kimse ay\u0131ramaz.\r\n,15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi G\u00fcn\u00fc kutlu olsun! \u015eehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz\r\n,T\u00fcm 15 temmuz \u015fehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve o destan\u0131 yazan herkesi sayg\u0131yla an\u0131yorum.\r\n,\u015eehitlerimizi rahmetle an\u0131yoruz.\r\n,Benim g\u00fczel vatan\u0131m. Bu vatan u\u011fruna \u00f6mr\u00fcn\u00fc feda eden t\u00fcm aziz \u015fehitlerimiz minnet bor\u00e7luyuz size.\r\n,\u015eehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.\r\n