Ünlülerin 23 Nisan'ı

Bar\u0131\u015f Falay: Atat\u00fcrk\u2018\u00fcn arma\u011fan\u0131 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131m\u0131z Kutlu Olsun.,\u0130rem Derici: Anneci\u011fim, \u00f6yle bir \u00e7ocuk do\u011furmu\u015fs\u0131n ki, 50 ya\u015f\u0131ma da gelsem 23 Nisan benim bayram\u0131m! Kutlu olsun b\u00fct\u00fcn \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n ve \u00e7ocuk kalanlar\u0131m\u0131z\u0131n bayram\u0131!,Derya \u015eensoy: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131 kutlu olsun! ,Serenay Sar\u0131kaya: 23 Nisan kutlu olsun.,Zeynep Be\u015ferler: Kerem\u2019in 23 Nisan mutlulu\u011fu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131m\u0131z kutlu olsun!,Esra Erol: 23 Nisan...,Erol Evgin: 23 Nisan... Moda \u0130lkokulu... M\u00fcsamerede rol icab\u0131 a\u011flam\u0131\u015ft\u0131m... Fena de\u011filmi\u015f akt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcm!..,Merve Bolu\u011fur: Oturu\u015f... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131...