Ünlülerin estetiksiz hallerini görünce inanamayaksınız

'\u00c7ukur' dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan \u00c7i\u00e7ek Deniz'in y\u0131llar \u00f6nce \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131 sosyal medyay\u0131 sallad\u0131.\r\n,G\u00f6z kapaklar\u0131n\u0131 ameliyatla d\u00fczelttiren ve cildindekileke ve p\u00fcr\u00fczleri PRP tedavisiyle azaltan Deniz'in de\u011fi\u015fimi dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.\r\n,Dilan \u00c7i\u00e7ek Deniz'in \u015fimdiki hali b\u00f6yle...\r\n,Meryem Uzerli, 1 milyon TL kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda bir m\u00fccevher markas\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fc oldu.\r\n,Uzerli'nin y\u00fcz\u00fcndeki de\u011fi\u015fim dikkat \u00e7ekti.,\u00c7ene ucuna, dudaklar\u0131na ve elmac\u0131k kemiklerine dolgu yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,\u00dcnl\u00fc oyuncu Rojda Demirer'in y\u0131llar \u00f6ncesine ait foto\u011fraf\u0131 sosyal medyay\u0131 sallad\u0131. \r\n,Demirer'in burun ameliyat\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 ve dudaklar\u0131na da dolgu yapt\u0131rmad\u0131\u011f\u0131 hali ile \u015fimdiki hali aras\u0131ndaki fark takip\u00e7ilerini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 S\u0131la'ya ait oldu\u011fu iddia edilen foto\u011fraf sosyal medyada olay oldu.\r\n,\u015eark\u0131lar\u0131yla milyonlar\u0131 kendisine hayran b\u0131rakan S\u0131la, eski foto\u011fraf\u0131 i\u00e7in yorum yapmad\u0131.\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 G\u00f6ksel 'in lise y\u0131llar\u0131na ait foto\u011fraf\u0131 da ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda b\u00fcy\u00fck ses getirmi\u015fti. G\u00f6ksel, lise y\u0131ll\u0131\u011f\u0131nda yay\u0131nlanan foto\u011fraf\u0131 i\u00e7in" Ergenlik d\u00f6nemim pek sert ge\u00e7ti, tombul ve g\u00f6zl\u00fckl\u00fcyd\u00fcm. Ahhh o y\u0131llar! Kasetler, \u015fark\u0131lar, \u015fiirler, hen\u00fcz yeni ke\u015ffetti\u011fim sesim" demi\u015fti.,\u00d6nceki y\u0131l ge\u00e7irdi\u011fi t\u00fcp mide ameliyat\u0131 sonras\u0131 yepyeni bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcye kavu\u015fan \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Fatih \u00dcrek, bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc gibi ge\u00e7mi\u015fte defalarca estetik ameliyat ge\u00e7irmi\u015fti.\r\n,Yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ameliyatlar\u0131 gizlemeyen ve a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k itiraf eden \u00dcrek'in y\u0131llar \u00f6nce tiyatro sahnesinde \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n Duymayan Kalmas\u0131n program\u0131nda yay\u0131nlanan foto\u011fraf\u0131 g\u00f6renleri \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,Bu siyah- beyaz foto\u011fraftaki kad\u0131n b\u00fcy\u00fck olas\u0131l\u0131kla \u00f6zellikle belli bir ya\u015f\u0131n \u00fcst\u00fcnde de\u011filseniz size hi\u00e7 tan\u0131d\u0131k gelmeyecektir. 1950'li y\u0131llarda \u00e7ekilen bu foto\u011fraf bak\u0131n hangi 's\u00fcper star'\u0131n gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131na ait. \r\n,\u0130\u015fte Ajda Pekkan'\u0131n ge\u00e7irdi\u011fi estetik operasyonlar\u0131n listesi: 3 kez burnunu yapt\u0131rd\u0131, 6 kez dudaklar\u0131na silikon enjekte ettirdi, diz kapaklar\u0131n\u0131 ve kar\u0131n b\u00f6lgesini gerdirdi, 4 kez de y\u00fcz gerdirme operasyonu ge\u00e7irdi. Bunun yan\u0131s\u0131ra her 6 ayda bir y\u00fcz\u00fcne botoks yapt\u0131r\u0131yor. \r\n,Art\u0131k bu foto\u011fraftaki gen\u00e7 k\u0131z\u0131n kim oldu\u011funu bilmeyen yok. Deniz Akkaya kariyerinin ilk d\u00f6neminde bug\u00fcnk\u00fc gibi g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyordu. \r\n,Akkaya, estetik cerrahi kliniklerinin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7almaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda elinde \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z Liv Tyler'\u0131n foto\u011fraf\u0131 vard\u0131. 3 kez burnunu yapt\u0131rd\u0131, y\u00fcz\u00fcne dolgu maddesi koydurttu, \u00e7enesini t\u00f6rp\u00fcletti, iki kez g\u00f6\u011f\u00fcs kald\u0131rma operasyonu ge\u00e7irdi, basen ve bel b\u00f6lgesindeki ya\u011flar\u0131 ald\u0131rtt\u0131. O da Pekkan gibi y\u00fcz\u00fcne 6 ayda bir botoks yapt\u0131r\u0131yor.\r\n,Antalya'da umut vaad eden kad\u0131n oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fc alan Hande Ataizi de bir dizi estetik operasyon ge\u00e7irdi. \r\n,Burnunu d\u00fczelttirdi, ard\u0131ndan bir kez daha... \u00dc\u00e7 kez \u00e7enesini d\u00fczelttiren Ataizi, \u00fc\u00e7 kez de \u015fakaklar\u0131na doku enjekte ettirdi. Son olarak da \u00fcst duda\u011f\u0131n\u0131 silikonla kal\u0131nla\u015ft\u0131rd\u0131. ,Hande Yener, bug\u00fcnk\u00fc g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne kavu\u015fmak i\u00e7in defalarca operasyon ge\u00e7irdi. Deyim yerindeyse ba\u015ftan a\u015fa\u011f\u0131ya yenilendi.\r\n,\u0130talya'da g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bir mankene benzemek isteyen Yener, g\u00f6z kapaklar\u0131n\u0131, ka\u015flar\u0131n\u0131 ve burnunu yeniden '\u015fekillendirdi', dudaklar\u0131n\u0131 da silikonla kal\u0131nla\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n,Seda Sayan kariyerinin ba\u015f\u0131nda Aysel G\u00fcrsa\u00e7ar olan ad\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi \u00f6nce, sonra da g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc. Kal\u00e7a ve bel b\u00f6lgesinde toplanan ya\u011flar\u0131 iki kez ald\u0131rd\u0131.,Bununla da yetinmeyip g\u0131d\u0131s\u0131n\u0131 alt\u0131rd\u0131, ka\u015flar\u0131n\u0131 gerdirdi. Cildine doku takviyesi yapt\u0131rd\u0131. \r\n