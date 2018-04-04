Ünlülerin gerçek yaşları ortaya çıktı

Demet Evgar ,37 ya\u015f\u0131nda.,Defne Samyeli (45 ya\u015f\u0131nda)17 Mart 1972 do\u011fumlu. \r\n\r\n,G\u00fclin \u0130yig\u00fcn - 35\r\n\r\n,T\u00fclin \u00d6zen, 39 ya\u015f\u0131nda.\r\n\r\n\r\n,Ak\u015fam Life'\u0131n haberine g\u00f6re; R\u00f6portajlar\u0131nda s\u00fcrekli olarak 1974 do\u011fumlu oldu\u011funu dile getiren Serengil\u2019in ger\u00e7ek ya\u015f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,8 Nisan 1971 y\u0131l\u0131nda yay\u0131mlanan gazetede sanat\u00e7\u0131n\u0131n do\u011fum an\u0131nda babas\u0131 \u00d6zt\u00fcrk Serengil\u2019le birlikte \u00e7ekilen karesi, ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. \r\n\r\n,Her f\u0131rsatta 44 ya\u015f\u0131nda oldu\u011funu dile getiren Serengil'in ger\u00e7ek ya\u015f\u0131n\u0131n 47 oldu\u011fu gazete kup\u00fcr\u00fcyle belgelendi. \r\n\r\n,Mehmet G\u00fcns\u00fcr (42 ya\u015f\u0131nda)8 May\u0131s 1975 do\u011fumlu \r\n\r\n,Sinem Kobal 14 A\u011fustos 1987 do\u011fumlu ve 30 ya\u015f\u0131nda.\r\n\r\n,Neslihan Yeldan1969 49 ya\u015f\u0131nda.\r\n\r\n,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu 18 Haziran 1974 do\u011fumlu ve 43 ya\u015f\u0131nda. \r\n\r\n,Ata Demirer 1972 do\u011fumlu 45 ya\u015f\u0131nda. \r\n\r\n,Oktay Kaynarca 53 ya\u015f\u0131nda.\r\n\r\n,Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay (41 ya\u015f\u0131nda) 26 Mart 1976 do\u011fumlu. \r\n\r\n