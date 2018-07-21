Ünlülerin küçüklükleri

Jennifer Lopez\r\n\r\n,Victoria Beckham\r\n\r\n,Kylie Jenner\r\n\r\n,Mustafa Sandal, Instagram hesab\u0131ndan annesiyle \u00e7ekilmi\u015f ve y\u0131llar \u00f6ncesine ait bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kolunu annesinin omzuna atm\u0131\u015f ve kendisinden son derece emin bir \u015fekilde objektife poz vermi\u015f olan Mustafa Sandal, annesinin do\u011fum g\u00fcn\u00fc sebebiyle payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bu foto\u011fraf\u0131na ''Annemin yan\u0131nda s\u00fcnnet \u00f6ncesi karizmadan taviz vermeyi\u015f pozlar\u0131\u2026 \u0130yi ki do\u011fdun ve beni do\u011furdun can\u0131m annem'' notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Miranda Kerr\r\n\r\n,Billie Joe Armstong\r\n\r\n,Gigi Hadid\r\n\r\n,.,Adnan Oktar\r\n\r\n,Yetenek Sizsiniz T\u00fcrkiye'de \u015fampiyon olarak ad\u0131n\u0131 duyuran Sefa Do\u011fanay \u00e7ocukluk foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medyada payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na "K\u00fc\u00e7\u00fckken Didem Soydan'm\u0131\u015f\u0131m" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Sefa Do\u011fanay yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla herkesi yine g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Annesinin kuca\u011f\u0131nda objektife el sallayan k\u0131z \u00e7ocu\u011funu tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131?\r\n\r\n,Foto\u011fraftaki ki\u015fi Asl\u0131 Tando\u011fan... \u00dcnl\u00fc oyuncu \u00e7ocukluk y\u0131llar\u0131na ait foto\u011fraf\u0131 "Can\u0131m Annem... G\u00f6lk\u00f6y bizimken..." notu ile payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel\r\n\r\n,Son y\u0131llarda T\u00fcrkiye'yi kahkahaya bo\u011fan \u00fcnl\u00fc oyuncu Instagram hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ocukluk foto\u011fraf\u0131yla b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.\r\n\r\n,Kocas\u0131n\u0131n da \u00e7ocukluk karelerini beraber payla\u015fan \u00fcnl\u00fc oyuncu bak\u0131n kimmi\u015f.\r\n\r\n,O isim g\u00fczel oyuncu Aylin Kontante ve E\u015fi Alper Kul.\r\n\r\n,P\u0131nar Altu\u011f\r\n\r\n,Aleyna Tilki \r\n\r\n,Fatma Girik,Adile Na\u015fit\r\n\r\n,\u0130brahim Tatl\u0131ses\r\n\r\n,Caner Erkin,Esra Erol,,Serdar Orta\u00e7,\u00d6zg\u00fc Namal,Burak \u00d6z\u00e7ivit,Neslihan Atag\u00fcl\r\n\r\n,Oktay Kaynarca