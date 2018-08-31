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Türkiye Gazetesi

Ünlülerin maç totemleri şaşırttı

Ünlülerin maç totemleri şaşırttı
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alacak Galatasaray Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor grup aşamasında boy gösterecek. Beşiktaş; Genk, Malmö ve Sarpsborg ile Fenerbahçe; Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti. Akhisarspor'un rakipleri ise Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege oldu. Peki, ünlüler maç heyecanını nasıl yaşıyor? Ünlülerin maçlar için totemleri var mı? İşte ünlülerin tuttukları takımlar ve sıradışı totemleri...

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