Ünlülerin makyajsız halleri şoke etti! İnanamayacaksınız...

Yapt\u0131\u011f\u0131 her payla\u015f\u0131mla g\u00fcndem olan \u015eeyma Suba\u015f\u0131'n\u0131n, Instagram hesab\u0131n\u0131n story b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde makyajs\u0131z foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fmas\u0131 \u00e7ok konu\u015fuldu.\u015eeyma \u015euba\u015f\u0131'n\u0131n makyajs\u0131z foto\u011fraf\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren takip\u00e7ileri, makyajs\u0131z foto\u011fraf\u0131yla Instagram'\u0131n ak\u0131mlar\u0131ndan biri olan "No make up" ak\u0131m\u0131na uydu\u011fu yorumlar\u0131nda bulundu. \r\n\r\n,Oyuncu Asl\u0131 Tando\u011fan (39), o\u011flu Atlas'la beraber \u00c7e\u015fme'de tatilde...\u00d6nceki g\u00fcn o\u011fluyla \u00e7ekilmi\u015f pozunu instagram hesab\u0131ndan payla\u015fan Asl\u0131 Tando\u011fan'\u0131n makyajs\u0131z hali g\u00f6zlerden ka\u00e7mad\u0131. \r\n\r\nTakip\u00e7ileri oyuncuyu iltifat ya\u011fmuruna tuttu, "Hi\u00e7 ya\u015flanm\u0131yorsunuz" yorumlar\u0131 yap\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Alina Boz\r\n,Nilperi \u015eahinkaya, Ni\u015fanta\u015f\u0131\u2019nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenince \u201c\u00c7ekin, makyajs\u0131z daha iyiyim\u201d diye espri yapt\u0131.\r\n\r\n,55 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131 Seda Sayan, Instagram'dan makyajs\u0131z foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. Seda'n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 g\u00f6renler "B\u00fcy\u00fck cesaret" demeden edemedi. \r\n\r\nPrograma \u00e7\u0131karken yo\u011fun makyaj yaparak adeta gen\u00e7 k\u0131z gibi olan Seda Sayan, makyajs\u0131z halini payla\u015ft\u0131. Seda'n\u0131n makyaj\u0131sz halini g\u00f6renler, "Ger\u00e7ek ya\u015f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f." demeden edemedi. \r\n\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015fte Neslihan Atag\u00fcl'\u00fcn makyajs\u0131z hali...\r\n,\u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u dizisinin oyuncusu Gizem Karaca'ya bir de b\u00f6yle bak\u0131n.\r\n\r\n, 'Ufak Tefek Cinayetler'in y\u0131ld\u0131z\u0131 G\u00f6k\u00e7e Bahad\u0131r \u00f6nceki g\u00fcn Etiler'de al\u0131\u015fveri\u015f yaparken makyajs\u0131z bir halde objektiflere yans\u0131d\u0131. \r\n\r\nBa\u015far\u0131l\u0131 oyuncu \u00f6nce g\u00f6r\u00fcnt\u00fc vermek istemedi, sonra "Tamam \u00e7ekin, sorun yok. Nas\u0131l olsa ekranda sa\u00e7-makyaj d\u00f6rt d\u00f6rtl\u00fck" dedi. \r\n\r\n,Oyuncu Fahriye Evcen, yo\u011fun i\u015f temposundan f\u0131rsat bulup y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Makyajs\u0131z foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sosyal medyada payla\u015fan Evcen, takip\u00e7ilerinden tam not ald\u0131.\r\n\r\n\u00c7ok say\u0131da yorum yap\u0131lan foto\u011fraflar k\u0131sa s\u00fcrede 600 bin be\u011feniye ula\u015ft\u0131. ,T\u00fcrkiye'de en \u00e7ok makyajs\u0131z selfie payla\u015fan \u00fcnl\u00fclerin ba\u015f\u0131nda gelen Saadet I\u015f\u0131l Aksoy, "pazartesi selfie"siyle" takip\u00e7ilerine "g\u00fcnayd\u0131n" dedi. Aksoy bu pozunu " Halbuki g\u00f6z\u00fcm\u00fcn c\u00fcc\u00fc\u011f\u00fcne giren g\u00fcne\u015fe s\u00f6verek uyanm\u0131\u015ft\u0131m, a\u011fz\u0131m kupkuru, oda hamam k\u0131vam\u0131nda.. Ama Pazartesi sabah\u0131 selfie'si \u00f6nemliydi, \u00f6nce g\u00fcne\u015fin vurdu\u011fu en iyi a\u00e7\u0131m\u0131 bulup postumu yapmal\u0131yd\u0131m.\r\n\r\nG\u00fcnayd\u0131n bu arada!" mesaj\u0131yla payla\u015ft\u0131. Aksoy'un bu selfie'si takip\u00e7ilerinde k\u0131sa s\u00fcrede 2 binin \u00fczerinde be\u011feni ald\u0131. \r\n\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015fte Benim Stilim'in j\u00fcri \u00fcyesi Nur Yerlita\u015f, \u00f6nceki g\u00fcn Akmerkez'deydi. \r\n\r\nMakyajs\u0131z hali ve da\u011f\u0131n\u0131k sa\u00e7lar\u0131yla dikkat \u00e7eken Yerlita\u015f'\u0131 g\u00f6renler tan\u0131makta zorland\u0131. \r\n\r\nNur Yerita\u015f "Kompleks yapmam, rahat\u0131m" dedi.\r\n\r\n,G\u00fczel oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesab\u0131ndan yazdan kalma bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nUzerli'nin makyajs\u0131z foto\u011fraf\u0131n\u0131 g\u00f6ren takip\u00e7ileri adeta \u015foke oldu. Uzerli'yi kimse tan\u0131yamad\u0131. \r\n\r\nSempatik tav\u0131rlar\u0131yla \u00e7ok sevilen \u00fcnl\u00fc oyuncu Meryem Uzerli, makyajs\u0131z foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131nca, takip\u00e7ileri Uzerli'yi tan\u0131makta g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00e7ekti. \u00dczerli'nin \u00e7illi ve yak\u0131n plandan \u00e7ekimi herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc sunucu Burcu Esmersoy bir AVM\u2019de objektiflere yakaland\u0131. Her zaman makyajl\u0131 g\u00f6rmeye al\u0131\u015f\u0131lan Esmersoy\u2019un makyajs\u0131z hali sosyal medyada geni\u015f yer buldu. \u00dcnl\u00fc sunucunun hayranlar\u0131 foto\u011frafa \u201c\u015euan \u015foktay\u0131m, ne yapt\u0131n sen Burcu, Bir insan makyajla bu kadar m\u0131 de\u011fi\u015fir\u201d \u015feklinde yorumlar yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nEsmersoy\u2019un foto\u011fraf\u0131na bir yorumda \u00e7apk\u0131n i\u015fadam\u0131 Cengiz \u00c7olak\u2019tan gelmi\u015fti.\r\n\r\n,Oyuncu Pelin S\u00f6nmez\u2019le k\u0131sa s\u00fcren evlili\u011finin ard\u0131ndan ad\u0131ndan s\u0131k\u00e7a s\u00f6z ettiren \u00c7olak, sosyal medya hesab\u0131ndan Esmersoy\u2019u da etiketleyerek, \u00fcnl\u00fc sunucunun foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131 ve \u2018gel de \u015fimdi kad\u0131n milletine inan\u2019 notunu d\u00fc\u015ft\u00fc. ?\u00dcn