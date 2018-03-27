Ünlülerin okul fotoğrafları ortaya çıktı! Tanımak imkansız

\u00dcnl\u00fc isimlerin okul y\u0131llar\u0131ndan kareler g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor...\r\n,Oyuncu G\u00f6zde Kansu \u00fcniversite y\u0131llar\u0131na ait bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. Foto\u011fraf\u0131 g\u00f6ren takip\u00e7ileri 'Yok art\u0131k, bu nas\u0131l s\u0131n\u0131f' yorumunda bulundu. ,\u015eu s\u0131ralar 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle ekranlarda boy g\u00f6steren G\u00f6zde Kansu 9 Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi G\u00fczel Sanatlar Fak\u00fcltesi'nden s\u0131n\u0131f arkada\u015flar\u0131n\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan 'Y\u0131l 1998 ayn\u0131 geminin tayfalar\u0131' notuyla payla\u015ft\u0131.\r\n,Bu foto\u011fraftaki \u00fc\u00e7 arkada\u015f \u015fimdi televizyon ekranlar\u0131nda yer al\u0131yor. Onlar\u0131 tan\u0131yabildiniz mi?\r\n(Soldan Sa\u011fa) S\u0131la, Zeynep Be\u015ferler, Esra Eron.\r\n,Okul m\u00fcsameresinde yer alan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z \u015fimdi sahnelerde... Onu tan\u0131yabildiniz mi?\r\n,Seda Sayan\r\n,Bu k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z \u015fimdilerde binlerce hayran\u0131 olan \u00fcnl\u00fc bir oyuncu. ,Serenay Sar\u0131kaya\r\n,\u015eimdilerde d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel kad\u0131nlar\u0131 listesinde yer alan \u00fcnl\u00fc oyuncuyu k\u00fc\u00e7\u00fck haliyle bile tan\u0131yabilirsiniz.\r\n,Beren Saat\r\n,Gen\u00e7 k\u0131z \u015fimdilerde ekranlarda boy g\u00f6sterdi\u011fi g\u00fcnden beri pop\u00fclerli\u011fe ula\u015fm\u0131\u015f bir oyuncu. ,Pelin Akil\r\n