Ürdün Başbakanı istifa etti

\u00dcrd\u00fcn Ba\u015fbakan\u0131 el-Mulki, tart\u0131\u015fmal\u0131 vergi yasas\u0131na kar\u015f\u0131 d\u00fczenlenen yo\u011fun protestolar\u0131n ard\u0131ndan istifa etti.\r\n,\u00dcrd\u00fcn Ba\u015fbakan\u0131 Hani el-Mulki'nin g\u00fcnlerdir devam eden vergi yasas\u0131 protestolar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan istifa etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. Konuyla ilgili parlamentonun birinci kanad\u0131 Temsilciler Meclisinden 43 milletvekili, Kral 2. Abdullah'a tart\u0131\u015fmal\u0131 vergi yasas\u0131 nedeniyle h\u00fck\u00fbmeti azletme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n,\u00dcrd\u00fcn'de tart\u0131\u015fmal\u0131 vergi yasas\u0131 protestolar\u0131 be\u015f g\u00fcnd\u00fcr devam ediyor. Ba\u015fkent Amman ve \u00e7e\u015fitli kentlerde, h\u00fck\u00fbmetin onaylad\u0131\u011f\u0131 gelir vergisi yasas\u0131na kar\u015f\u0131 bug\u00fcn de protestolar d\u00fczenlendi. Amman'da y\u00fczlerce ki\u015fi Bakanlar Kurulu binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde topland\u0131. G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin yo\u011fun olarak bulundu\u011fu b\u00f6lgede eylemciler, h\u00fck\u00fbmet aleyhinde sloganlar att\u0131. Eylemde Hani el-Mulki h\u00fck\u00fbmetinin azledilmesi ve parlamentonun feshedilmesi talep edildi. \r\n,Bakanlar Kurulu 21 May\u0131s'ta tart\u0131\u015fmal\u0131 vergi yasas\u0131n\u0131 onaylam\u0131\u015f ve yasa onaylanmas\u0131 i\u00e7in parlamentonun birinci kanad\u0131 Temsilciler Meclisine sevk edilmi\u015fti. \u00dcrd\u00fcn'de bir yasan\u0131n y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesi i\u00e7in parlamentonun Senato ve Temsilciler Meclisi'nden olu\u015fan iki kanad\u0131nda da tart\u0131\u015f\u0131l\u0131p onaylanmas\u0131 gerekiyor. Kraliyet kararnamesi \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yay\u0131nlanmas\u0131ndan bir ay sonra da y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giriyor. ,\u00dclkede IMF'nin diktesi olarak g\u00f6r\u00fclen "gelir vergisi kanun tasar\u0131s\u0131n\u0131n onaylanmas\u0131" bir\u00e7ok kesim taraf\u0131ndan tepkiyle kar\u015f\u0131lanm\u0131\u015ft\u0131. Kral Abdullah da \u00fclkede tepkilere ve g\u00f6sterilere neden olan vergi yasas\u0131 konusunda, h\u00fck\u00fbmeti ve meclisi uzla\u015fmaya \u00e7a\u011f\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.