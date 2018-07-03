Ürdün Kralı ve oğlundan doğum günün tatbikatı

Sahnelerden birinde Prens H\u00fcseyin arac\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor, kap\u0131y\u0131 aya\u011f\u0131yla a\u00e7\u0131p tavana silah\u0131 dayayan Kral Abdullah, o\u011flu arac\u0131 s\u00fcrerken ate\u015f ediyor ve sonunda o da araca giriyor.\r\n,\u00dcrd\u00fcn Kral\u0131 2. Abdullah ile o\u011flu H\u00fcseyin, James Bond filmlerini aratmayan aksiyon sahneleriyle g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,\u00dcrd\u00fcn'de Kral 2. Abdullah, o\u011flu H\u00fcseyin'i 24. ya\u015f g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlamak i\u00e7in ger\u00e7ek kur\u015funlar kulland\u0131klar\u0131 bir asker\u00ee tatbikata \u00e7\u0131kard\u0131. \r\n,Krali\u00e7e Reina'n\u0131n sosyal medyada payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere g\u00f6re baba-o\u011fulun performans\u0131 James Bond filmlerini aratmad\u0131.\r\n,Do\u011fum g\u00fcn\u00fc tatbikat\u0131n\u0131n videosunda Kral ile Veliaht Prens \u00fczerlerindeki \u00e7e\u015fit \u00e7e\u015fit silah\u0131n \u015farj\u00f6rlerinden ger\u00e7ek kur\u015funlar bo\u015falt\u0131rken, bloklar\u0131n arkas\u0131nda siper al\u0131yor, birlikte bask\u0131n yaparken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n