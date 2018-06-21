Ürdün Kraliçesinden dünyaya 'mülteci' çağrısı

\u00dcrd\u00fcn Krali\u00e7esi Rania, d\u00fcnyaya "m\u00fcltecilere y\u00fcz \u00e7evirmek yerine onlar\u0131 misafir etme tutum ve sorumluluklar\u0131n\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irme" \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,\u00dcrd\u00fcn Kral\u0131 2. Abdullah'\u0131n e\u015fi Krali\u00e7e Rania, D\u00fcnya M\u00fclteciler G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, m\u00fcltecilerin, tasavvuru imkans\u0131z kay\u0131plar ve korkular i\u00e7erisinde hayatlar\u0131n\u0131 kurtarmak amac\u0131yla vatanlar\u0131ndan uzak topraklara g\u00fcvenlik aramak i\u00e7in ka\u00e7mak zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Rania payla\u015f\u0131m\u0131nda "D\u00fcnya, bu g\u00fcn vesilesiyle halen kap\u0131lar\u0131 kapatmak yerine kucak a\u00e7arak m\u00fcltecileri konuk etme sorumluluklar\u0131n\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irme f\u0131rsat\u0131na sahip." ifadelerine yer verdi.\r\n,\u00dcrd\u00fcn co\u011frafi konumu itibar\u0131yla Filistin, Irak ve Suriye'den en \u00e7ok g\u00f6\u00e7 alan \u00fclkeler aras\u0131nda yer al\u0131yor. \u00dclkede 2 milyon Filistinli, 1,3 milyon Suriyeli ve binlerce Irakl\u0131 s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 ya\u015f\u0131yor.\r\n,D\u00fcnyada 65 milyondan fazla insan zul\u00fcm, \u00e7at\u0131\u015fma, \u015fiddet ya da insan haklar\u0131 ihlalleri sebebiyle yerlerinden edilmi\u015f durumda. T\u00fcrkiye ise 3,9 milyon ki\u015fiyle d\u00fcnyada en fazla s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131ya ev sahipli\u011fi yapan \u00fclke konumunda.\r\n